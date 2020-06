Jeder fünfte Lörracher arbeitet in der Schweiz: Aargauer Firmen sind auf Grenzgänger angewiesen

Hurra, die Schweizer sind wieder da. So tönt es seit Montag in den Läden und Restaurants im süddeutschen Raum. Der Ansturm der Schweizer Kunden ist nach drei Monaten Zwangs-Einkaufs-­Pause gross. Auch am dritten Tag.

Hurra, die Deutschen waren immer da. Das wird sich manch ein Unternehmer im Aargau während des Lockdowns gesagt haben. Denn nicht wenige Firmen sind auf Grenzgänger angewiesen. Ohne sie ständen etliche Betriebe still. Es war denn auch klar, dass die Grenze für Grenzgänger auch in Coronazeiten offen bleiben muss.

Wie wichtig die Grenzgänger für die Aargauer Wirtschaft sind, zeigt eine Auswertung der Daten des Bundesamtes für Statistik. Danach arbeiteten Ende Jahr 13915 Grenzgänger im Aargau. Das sind rund vier Prozent der Beschäftigten. Die meisten Grenzgänger wohnen in Deutschland: 11562 pendeln aus Deutschland in den Aargau, 2052 kommen aus Frankreich.

Pharmahochburg empfängt die meisten Grenzgänger

Der Frauenanteil bei den Grenzgängern liegt insgesamt bei 26,7Prozent. Er variiert allerdings stark und hängt von der Branchenstruktur in der jeweiligen Gemeinde ab. So sind in der AKW-Gemeinde Leibstadt nur 7,8 Prozent der Grenzgänger Frauen, während der Frauenanteil in Rheinfelden mit seinem Medizincluster bei nahezu 50Prozent liegt.