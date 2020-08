Jeder Schritt ein Franken: Rheinfelder läuft für Spendenaktion rund um die Schweiz

Er läuft den Lauf seines Lebens: Roland Gröflin, 55, ist am Samstag in seinem Wohnort Rheinfelden zu seiner ganz persönlichen Tour de Suisse gestartet. Zu Fuss, rennend. Immer der Landesgrenze nach, im Gegenuhrzeigersinn. 2000 Kilometer am Stück. Zwei Monate läuft Gröflin durch, am 30. September will er wieder in Rheinfelden sein. Ein grosses Projekt. Ein Grossartiges auch, verbindet Gröflin seinen Lauf doch mit einer Spendenaktion (siehe Box). Montagmorgen, acht Uhr. Die AZ erwischt Gröflin kurz vor dem Start zur dritten Etappe am Telefon. Gröflin ist gut gelaunt. «Die Stimmung im Team ist super», sagt er. Mit dem Leben im Camper, der Gröflin begleitet, hätten sie zwar einige Startschwierigkeiten gehabt, aber nun funktioniere alles. Mit dabei sind aktuell seine Frau Patrizia und zwei Teammitglieder. Ein kleiner Teil des rund 15-köpfigen Staffs, sagt Gröflin, der weiss: «Das Team macht fast 75 Prozent des Erfolgs aus.» Das, was er mache, sei das Resultat. Das Wissen, jede und jeden vom Staff rund um die Uhr anrufen zu können, «ist sehr beruhigend». Den Regen findet Gröflin nicht weiter schlimm Die ersten Etappen – von Rheinfelden nach Basel und von da nach Neumühle und am Montag weiter nach Bure – seien «ein Eingewöhnen», so Gröflin. Um die 34 Kilometer pro Tag. Die rund 40 Kilometer, die Gröflin jeden Tag zurücklegen will, machen dann in den Bergen, etwa im Wallis, bis zu 80 Leistungskilometer aus. «Viel mehr geht nicht, sonst belaste ich den Körper zu stark.»

Jeder Schritt ein Franken Sammelaktion Roland Gröflin will mit seinem Laufprojekt auch helfen. Analog zu «Jeder Rappen zählt» hat er die Aktion «Jeder Schritt ein Franken» gestartet. Gelingt dies, kämen rund zwei Millionen Franken zusammen. «Es wäre schön, wenn die Schweiz gegen mich antritt», sagt Gröflin. Die Challenge lautet also: Wer ist schneller im Ziel – Gröflin oder die Spendenaktion. Das Geld kommt der Laureus Stiftung zugute, die Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von Sport ein positives und selbstbestimmtes Leben ermöglichen will. Jede noch so kleine Spende sei willkommen, sagt Gröflin. Alle Spendeangaben finden sich auf www.ruds22.info. Die AZ wird die Aktion begleiten. In diesem Sinne: Top, die Wette gilt. (twe)

Die ersten Etappen verliefen plangemäss und stellten, wettertechnisch, einen typisch schweizerischen Kontrast dar: Am Samstag heiss, dann nass-kühl. Den Regen findet Gröflin nicht weiter schlimm, wichtig sei einzig, darauf zu achten, nicht auszukühlen. Das Gegenteil war am Samstag angesagt: Er stand zur Regeneration so lange in einem Bach, dass es schmerzte. Gleichzeitig sorgte er mit einem Eiweiss-­Shake für Energienachschub. «Die Regenerationsfähigkeit zu verbessern, war eines der grossen Ziele in der Vorbereitung», erzählt Gröflin. Dies sei das A und O für das Gelingen des Unternehmens. Vorbereitet hat sich Gröflin auf sein Projekt intensiv. Fast ein Jahr lang. Doch dann kam Corona und er musste den geplanten Start im Mai verschieben, denn beim Lauf passiert er die französische, italienische, österreichische und deutsche Grenze. Im Team kam auch die Idee auf, das Projekt, dem Gröflin den Namen Ruds22 (Rund um die Schweiz 2000 Kilometer in 2 Monaten) gab, auf nächstes Jahr zu verschieben. Sport ist seit seiner Kindheit seine Passion «Das wollte ich nicht, denn ich hatte schon viel Zeit und Energie investiert.» 25 Stunden trainierte Gröflin pro Woche. Und das neben seinem Job als Leiter Bau und Planung in Stein. «Da bleibt neben Training und Job nicht mehr viel Zeit übrig», sagt der zweifache Vater.