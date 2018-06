Das mit grossem Abstand stärkste Grenzgängerwachstum verzeichneten die beiden Pharmahochburgen Kaiseraugst und Stein. Am Roche-Standort stieg die Zahl der Grenzgänger seit 1996 von 643 auf 1528. Das entspricht einer Zunahme um 137 Prozent. Am Novartis-Standort arbeiteten 1996 300 Grenzgänger. In diesem Jahr sind es 921. Dies entspricht einer Verdreifachung. Prozentual am stärksten zugelegt hat – Hornussen. Hier stieg die Zahl der Grenzgänger in den letzten 22 Jahren um satte 1300 Prozent. Zugegeben, das ist bei einer Startgrösse «1» auch schnell möglich. Heute arbeiten in Hornussen 13 Grenzgänger.

Jeder sechste Grenzgänger arbeitet – man ahnt es – in der chemischen und pharmazeutischen Branche. Gefragt sind Grenzgänger daneben besonders im Gesundheits- und Sozialwesen (1466), im Autohandel (1445) und auf dem Bau (1076). Altersmässig sind alle Altersstufen in etwa gleich gut vertreten.

Grenzgänger bringen Verkehr

Die Schattenseite des Grenz-Pendelns sind lange Staus an den Grenzübergängen und verstopfte Strassen. Im Fricktal besonders, da auch viele Grenzgänger, die in anderen Kantonsteilen arbeiten, auf ihrem Arbeitsweg durch das Fricktal fahren (oder sich stauen) – und dies in der Regel im Auto tun. Von den 12'000 Grenzgängern aus Deutschland benutzen 77 Prozent das Auto – und dies alleine. Dies zeigt eine Untersuchung, die Radio SRF in dieser Woche publik gemacht hat.

Anders formuliert: Die Grenzgänger sorgen pro Tag für einen Mehrverkehr auf Aargauer Strassen von 9240 Fahrzeugen. Sie legen dabei im Durchschnitt 72 Kilometer zur Arbeit zurück. 20 Prozent nehmen den öffentlichen Verkehr, je gut ein Prozent radelt zur Arbeit oder bildet eine Fahrgemeinschaft. Letzteres versuchen die Firmen selber zu stärken – etwa mit kostenlosen Parkplätzen für jene, die eine Fahrgemeinschaft bilden.

In Stein möchte man möglichst viele Grenzgänger dazu bewegen, mit dem Zug bis Bad Säckingen zu reisen und danach – zu Fuss oder mit dem Bike – über die Holzbrücke an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Angedacht war auch schon ein «Stadtbus». Dieser Plan wurde aber beerdigt, weil der Bus nicht über die alte Holzbrücke fahren kann und über die neue Rheinbrücke zu viel Zeit braucht – wegen der Staus.

Dass nicht mehr Grenzgänger mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit kommen, liegt auch daran, dass die Angebote dafür nicht optimal sind. Zum einen in Deutschland selber, wo viele auf dem Land wohnen und viel Zeit investieren müssten, um schon nur bis zur Grenze zu gelangen. Zum anderen gibt es kaum grenzübeschreitende Lösungen und auch im Fricktal ist das öV-Angebot der Grenze entlang nicht optimal.

In Laufenburg etwa fährt nur jede Stunde eine S-Bahn Richtung Stein, Kaiseraugst und Basel, wo viele Grenzgänger arbeiten. Das will GLP-Grossrat Roland Agustoni zwar ändern; er hat einen Vorstoss eingereicht, der verlangt, dass die S1 zwischen Stein und Laufenburg im Halbstundentakt fährt. Die Ammänner sämtlicher Fricktaler Gemeinden stellten sich hinter die Motion – und der Grosse Rat hat sie, gegen den Willen der Regierung, im Mai überwiesen. Der Regierungsrat muss nun also handeln und den Halbstundentakt einführen.

Ob das zusätzliche Angebot allerdings viele Grenzgänger zum Umsteigen bewegen wird, ist fraglich. Mehr Hoffnung setzen Verbände, Organisationen und Projekte wie «Klimafreundlich Pendeln am Hochrhein» auf Fahrgemeinschaften. Das Beispiel ABB in Baden zeigt, dass es funktionieren kann. Mitarbeiter, die Fahrgemeinschaften bilden, bekommen kostenlose und reservierte Parkplätze. Ein Viertel der Angestellten, so berichtete Radio SRF, teilt sich heute ein Auto.