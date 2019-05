Was nach der Mitteilung der Familien Nock am Freitag zu befürchten war, ist nun bittere Realität: Über den Circus Nock wurde der Konkurs eröffnet. Dies bestätigte Corina Trevisan Fischer von den Gerichten Kanton Aargau am Montag auf eine Anfrage der AZ.

«Das Bezirksgericht Laufenburg hat heute über die Circus Nock AG mit Wirkung ab dem 13. Mai, 8 Uhr, den Konkurs eröffnet. Mit der Durchführung des Verfahrens wurde das Konkursamt beauftragt.» Was alles Bestandteil der Konkursmasse ist, lässt sich noch nicht sagen. In Betracht kommen primär Zirkuszelte, Wohnwagen, Fahrzeuge und allenfalls Immobilien.