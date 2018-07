Der letzte Gong in der Kreisschule Eiken-Münchwilen-Stein (EMS) wird in rund einem Jahr schlagen: Zum Schuljahr 2019/2020 wird der EMS-Schulverband aufgelöst. Grund hierfür ist, dass er mit der gesetzlichen Mindestgrösse an Schülern zu kämpfen hat. Während Stein seine Oberstufenschüler ab dem Sommer 2019 nach Rheinfelden schickt, haben sich die Münchwiler für den Standort Frick entschieden.

Hingegen war bis Freitagnacht unklar, was mit den Oberstufenschülern aus Eiken passiert. Zwar stimmte der Souverän im Juni 2017 dem Anschluss an die Oberstufe in Frick zu, doch nur ein halbes Jahr später stellte der Souverän seine Entscheidung nochmals infrage. Mit einem Überweisungsantrag verpflichtete er den Gemeinderat, den Anschluss an die Oberstufe in Gipf-Oberfrick zu prüfen. Dies tat der Eiker Gemeinderat, indem er die beiden Oberstufenstandorte anhand pädagogischer, verkehrstechnischer und finanzieller Kriterien gegenüberstellte. Weil für den Gemeinderat die Vorteile am Oberstufenstandort Frick klar überwiegen, stellte er an der Gemeindeversammlung – 166 von 1498 Stimmberechtigten waren anwesend – erneut den Antrag des Anschlusses an die Oberstufe in Frick.

Ein klares Ergebnis

Das Ergebnis der Abstimmung war deutlich. Mit 109 zu 36 Stimmen folgte der Souverän dem Antrag des Gemeinderates. Dem Entscheid ging eine lange Diskussion voraus. Dabei verwiesen die Befürworter des Standortes Gipf-Oberfrick auf das «familiäre Schulumfeld», die «kleineren Klassen» und die «pädagogische Hochwertigkeit». «Die Lehrer gehen individuell auf die Schüler ein. So können Schüler mit Problemen schnell aufgefangen werden», sagte eine Stimmbürgerin. Ein anderer Stimmbürger wies daraufhin, dass man durch den Regos-Vertrag, welcher der Oberstufe in Gipf-Oberfrick zugrunde liegt, ein Mitspracherecht habe und dadurch seine Interessen in die Schule einfliessen lassen könne.

Ein anderer Votant liess seinen Unmut über die Gipf-Oberfrick-Befürworter freien Lauf: «Das wäre doch ein Schildbürgerstreich, wenn man die Schüler an der Oberstufe in Frick vorbeifahren lassen würde.» Eine ältere Dame argumentierte, dass es für Eltern mit mehreren Kindern besser sei, wenn diese alle den gleichen Schulstandort besuchen können. In Gipf-Oberfrick ist dies jedoch nicht möglich, weil es dort – im Gegensatz zu Frick – keine Bezirksschule gibt. Eine Mutter führte für den Standort Frick ins Feld, dass Schüler, die mit dem Velo in der Mittagspause nach Hause fahren, einen kürzeren Weg und deswegen mehr von der Mittagspause haben. Zum Ende der Diskussion stellte ein Stimmbürger die Frage, für welchen Standort sich wohl die Schüler entscheiden würden, wenn sie im Plenum sässen. «Ich denke, sie würden vom Fricker Bahnhof doch lieber zur Oberstufe in Frick laufen wollen», sagte er.