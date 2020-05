Jetzt wird wieder gezählt: In der Fricker Denner-Filiale gingen die Coronaeinlasskarten aus

Der Discounter Denner setzt bei der Umsetzung der Coronamassnahmen auf grüne Einlasskarten. Diese sollen gewähren, dass nicht zu viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig auf der Ladenfläche unterwegs sind und somit die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden können. «Zur Entlastung der Mitarbeitenden im Verkauf setzt Denner Kärtchen ein, die den Kunden signalisieren, ob sich bereits zu viele Personen in der Filiale aufhalten. Hat es keine Kärtchen mehr, bedeutet das, es hält sich bereits die maximale Anzahl Personen im Laden auf», so Denner-Mediensprecher Thomas Kaderli.

Am Donnerstag aber gingen bei der AZ Hinweise ein, wonach bei der Fricker Denner-­Filiale im Eingangsbereich keine solchen Einlass­karten mehr für Kundinnen und Kunden auslagen. Ein Augenschein vor Ort bestätigte dies.

Kunden vergessen, die Kärtchen abzugeben

Kaderli räumt ein: «Die Kärtchen sind in der Filiale Frick wohl insgesamt während rund einer Woche nicht verfügbar.» Somit dürfte es ab Mitte kommender Woche wieder Einlasskarten im Eingangsbereich haben. Durch den zwischenzeit­lichen Mangel entstünde für Angestellte und Kunden allerdings kein Risiko: «Die Sicherheit ist jederzeit gewährleistet, da unsere Mitarbeitenden die Anzahl Kunden während dieser Zeit selber kontrollieren, wie sie es bereits vor der Einführung des Kärtchen-Systems gemacht haben», sagt Kaderli. 39 Kundinnen und Kunden sind in der betroffenen Denner-­Filiale am Widenboulevard gleichzeitig maximal erlaubt.

Kaderli wirbt um Verständnis: «Die Kärtchen kommen bisweilen öfter abhanden als erwartet, weshalb es in der Fricker Filiale zu einem Engpass kam, bevor Nachschub eingetroffen ist. Wir bedauern den Vorfall.» Kaderli zufolge vergessen Kunden mitunter, die Kärtchen nach dem Einkauf wieder abzugeben. Mitarbeitende versäumten in der Hektik des Kassierens, danach zu fragen. Für ihn steht fest: «Unsere Mitarbeitenden sind in den letzten Wochen stark gefordert und geben täglich ihr Bestes, um die Grundversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig die Sicherheit für Kunden zu gewährleisten.»