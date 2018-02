Hauswirth erklärt, dass für die Schiibesprenger Kameradschaft und Geselligkeit der Gruppe im Vordergrund steht und auch unter dem Jahr viel gemeinsam unternommen wird.

In der 100 Personen fassenden Festhütte herrschte den ganzen Tag über ein Kommen und Gehen. «Sie machen es mit Herzblut», lobte Claudia Zundel aus Oeschgen. «Das Schönste ist, dass die Bevölkerung daran auch Anteil hat. Die Leute kommen von nah und fern.»

Chlauschlépfer zu Gast

Nachmittags konnten sich die Besucher beim Schiibesprenge versuchen. René Lauber kennt den Brauch von klein auf und hat als Kind selbst teilgenommen. Er wohnt nicht mehr in Oeschgen, doch mit seinen Kindern war er gekommen.

Die drei waren wie viele andere Kinder begeistert dabei, die glühenden Scheiben über die Rampen zu schlagen. Als Samichlaus erfreuten Chlauschlöpfer aus Lenzkirch die Kleinen und die Alphorngruppe Kaisten sorgte für musikalische Unterhaltung.

Nach dem Eindunkeln boten Michael Hempel und Christian Ziegler eine spektakuläre Feuershow, bevor sich die zahlreichen Zuschauer rund um das Rad versammelten.

Die Schiibesprenger lösten die Schrauben, die das Rad in seinem Gestell fixiert hatten, und justierten eine lange Stange, um es in seiner Halterung in Bewegung zu setzen. Hauswirth schaufelte aus einem Lagerfeuer Glut unter das Rad, welches das dort verteilte Stroh entzündete.

Mehrere Schiibesprenger drehten das Rad langsam mit der Stange. Nach und nach fing es Feuer und bald schlugen die Flammen aus dem achtspeichigen Rad in den dunklen Nachthimmel. Das brennende Rad bot den Zuschauern ein ganz besonderes Schauspiel, bevor es wieder mit dem Schiibesprenge weiterging.

