Fünf Gemeinden gewähren ihren werdenden – oder besser: gewordenen Vätern eine Woche bezahlten Vaterschaftsurlaub (siehe Tabelle). Auffallend dabei: Vier der fünf Gemeinden haben ihr Personalreglement in den letzten Jahren überarbeitet; in Wittnau beispielsweise ist das neue Personalreglement seit diesem Jahr in Kraft. Auch in Mettauertal ist das neue Reglement erst gut eineinhalb Jahre alt. Die Gemeinde gewährt ihren Angestellten ebenfalls fünf freie Tage, wenn sie Vater werden. Diese Urlaubstage müssen allerdings innert 30 Tagen nach der Geburt bezogen werden, wie Priska Meyer, Leiterin Finanzen, erklärt.

Im Durchschnitt sind es drei Tage

Genau im Fricktaler Mittel liegen sechs Gemeinden in den beiden Bezirken: In Frick, Kaisten, Laufenburg, Oeschgen, Zeiningen und Ueken bekommen stolze Jungväter drei Tage Zeit, um sich um Nachwuchs und Frau zu kümmern.

Gut ein Drittel der Fricktaler Gemeinden gewährt ihren Angestellten zwei zusätzliche Freitage. Gleich in mehreren der Zwei-Tage-Gemeinden wird das Personalreglement derzeit allerdings überarbeitet. In Eiken plant der Gemeinderat, auf 2019 «ein neues, total überarbeitetes Personalreglement einzuführen», erklärt Gemeindeschreiberin Jennyfer Zbinden. Zurzeit sind die beiden Gemeindeschreiber – Zbinden übt das Schreiberamt im Jobsharing mit Martin Rychener aus – an der Ausarbeitung des Entwurfes. Es ist geplant, das Reglement der Gemeindeversammlung im November vorzulegen. «Ob der Vaterschaftsurlaub im überarbeiteten Reglement eine Änderung erfährt, ist wahrscheinlich, muss aber vom Gemeinderat noch beurteilt werden», sagt Zbinden.

Auch Münchwilen gehört zum Zweier-Kreis. Hier ist ebenfalls eine Änderung des Personalreglements «pendent». «Auch die Anpassung des Vaterschaftsurlaubes wird ein Thema sein», schreibt Renate Kaufmann, Leiterin Finanzen ad interim.

Die Gemeinde hat in ihrem Reglement – als eine von wenigen Kommunen – neben der Vaterschaftsfrage auch die Urlaubsfrage bei einer Adoption geregelt. Eltern stehen in Münchwilen ab Kindesaufnahme sechs Woche Ferien zu, «wenn der andere Elternteil ebenfalls mindestens 50 Prozent arbeitet», so Kaufmann.

Zweimal ein Nuller

Mit einem Vater-werden-Tag müssen sich junge Väter in Oberhof, Sisseln, Wölflinswil und Zeihen begnügen. Allerdings liegt es in vielen Kommunen in der Kompetenz des Gemeinderates, individuelle Lösungen zu treffen. «Die Bewilligung weitergehender bezahlter oder unbezahlter Urlaube ist Sache des Gemeinderates», sagt Martina Schütz, Gemeindeschreiberin von Oberhof.

Einen Nuller landen Schupfart und Wallbach: Sie kennen keinen spezifischen Vaterschaftsurlaub. Das neue Personalreglement sei erst seit 2017 in Kraft, sagt Jacqueline Stöcklin, Gemeindeschreiberin von Schupfart. Eine Überarbeitung – auch mit Blick auf den Vaterschaftsurlaub – sei zwar «in Anbetracht unserer Personalstruktur» nicht vorgesehen, könnte jedoch «bei Bedarf in Betracht gezogen werden».