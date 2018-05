«Einmal muss Schluss sein», befand Keramikmeister Mathies Schwarze aus Oeschgen anlässlich des 16. und letzten Keramikfestivals am Wochenende. «Am besten natürlich zu einem Zeitpunkt, wenn der Erfolg noch fest an meiner Seite steht.» Und so nannte er dieses Keramikfestival das «Goldene Finale».

Was vor 16 Jahren mit einem riesigen Feuerfestival sowie dem Keramikmarkt begann und sofort mit viel Begeisterung und grossem Zuspruch bei Freunden der Töpferei aufgenommen wurde, faszinierte bald auch Künstler und Besucher aus der gesamten Schweiz, aus Frankreich und Deutschland. Die Anregung für ein solches Spektakel bekam Schwarze bei einem Aufenthalt in Japan und meinte, dass sich dies auch in einem etwas kleineren Format in der Schweiz umsetzen lässt. Die ungebrochene, jahrelange Zustimmung gab ihm recht. Drei Jahre später kam dann noch der Keramikweg durch das Dorf hinzu. Immer etwas Neues im Kopf, änderte Mathies Schwarze sein Konzept vor einigen Jahren. Statt der Feuerbrandstellen unter freiem Himmel gab es nun die Feuersäulen, die am Abend weit hinein ins Land leuchteten.

Eine neue Generation entstand

An diesem letzten Maiwochenende war nun leider – von vielen bedauert – das «Goldene Finale» mit 34 Ständen, an denen Schülerinnen, Schüler und Ehemalige der Keramikschule von Mathies Schwarze ihre herrlichen Unikate zum Kauf anboten. In einer Sonderausstellung präsentierten 21 Schützlinge von Schwarze mit eidgenössischem Diplomabschluss besonders hochwertige Kunstkeramik aus Ton und Porzellan.

Als Schwarze vor 20 Jahren seine Keramikwerkstatt eröffnete, wollte er sein über Jahrzehnte erworbenes Wissen weitergeben und eine neue Generation an Keramikern ins Leben zu rufen. Das ist ihm gelungen. Rückblickend auf diese Zeit meint er: «Es hat sich in jeder Beziehung gelohnt. Das Interesse für die Töpferkunst ist schweizweit gewachsen. Das Gemeinsame in der Gemeinde ist noch grösser geworden, denn für solch ein Festival braucht es viele Ideen und noch mehr Helfer.» Darüber hinaus gelang es ihm so auch schnell, seine Anker auszuwerfen, als er vor fast einem Vierteljahrhundert als Neubürger nach Oeschgen zog.

Ein Schild als Dankeschön

Einen berührend überraschenden Moment gab es dann am vergangenen Wochenende, als der Platz am Dorfeingang feierlich seinen Namen erhielt; das dazugehörige Schild kunstvoll vom Eisenkünstler Daniel Schwarz aus Effingen hergestellt. «Ein grosses Dankeschön von der Gemeinde für die wunderbare Symbiose, die zwischen dem Künstler und dem Dorf entstanden ist», sagte Vizeammann Gabriele Wieser. Neben den drei Stelen am Dorfeingang gestaltete Schwarze auch das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof sowie den Kreisel zwischen Oeschgen und Frick. «Und nicht zu vergessen», führte Gabriele Wieser weiter aus, «durch Schwarzes Wirken wurde unser Dorf weit über seine Grenzen hinaus bekannt.»

Welche Zukunftspläne hat nun der rastlose 73-jährige Mathies Schwarze? Sich selbstverständlich weiter intensiv seiner Keramikschule widmen, sich an internationalen oder regionalenAusstellungen beteiligen und möglichst noch viele seiner künstlerischen Visionen umsetzen.

Höhepunkt des «Goldenen Finale» war am Samstagabend das stimmungsvolle Feuerspektakel, musikalisch umrahmt von der Kaistener Alphorngruppe sowie den Talerschwingern aus der Keramikschule.