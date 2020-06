Kindergarten trägt nun ein Label: Schweizer Holz als Bekenntnis zu Regionalität

Die Gemeinde hatte sich entschieden, den Neubau des Kindergartens in Holzbauweise zu erstellen. Wobei das Holz nicht irgendwoher kommen sollte, sondern aus dem eigenen Land. Das Bekenntnis zum heimischen Forst wurde jetzt belohnt. Vertreter des Gemeinderates und des mit dem Projekt beauftragten Unternehmens Husner Holzbau in Frick brachten an der Kindergartenfassade das entsprechende Siegel an. «100 Kubikmeter Holz nahezu zu 100 Prozent aus der Schweiz stecken in dem Gebäude drin», sagt Husner-Geschäftsführer Markus Fust. Wobei die Zertifizierung aus technischen Gründen nur für rund die Hälfte ausgesprochen wurde.

Der Entschluss, Schweizer Holz zu benutzen, sei ein Bekenntnis zu Regionalität, kurzen Wegen und CO2-Einsparung, so Vizeammann Michel Dietiker. Auch sei es kaum teurer, laut Projektleiter Hans Emmenegger nur zwischen 2000 und 3000 Franken. Um 100 Kubikmeter Holz nachwachsen zu lassen, braucht der Schweizer Wald laut Dietiker wenige Minuten. (hcw)