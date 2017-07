Der Postautochauffeur redet sich in Fahrt. «Und überhaupt», poltert er. «Die einfachste Lösung wäre ein Schüleraustausch zwischen Frick und Gipf-Oberfrick gewesen.» Dies habe aber Frick abgelehnt. «Ist das eine Zusammenarbeit?», fragt er rhetorisch und gibt die Antwort gleich selber. «Das ist nicht meine Vorstellung von Zusammenarbeit.» Es gehe um wenige Schüler, die man hätte austauschen müssen.

Kostenabwälzung ist ein No-Go

Bei der Frage, wer denn die Kosten zu tragen hat, wenn die Gemeinde die Personalkosten – wie vom Kanton bei Nichterreichen der Schülerzahl angedroht – selber tragen muss, ist Fricker der gleichen Meinung wie seine Amtskollegen in Wittnau und Oberhof. «Das ist primär das Problem von Gipf-Oberfrick», sagt er.

Noch deutlicher sind die Signale aus Wittnau und Wölflinswil. «Wir sind nicht bereit, hier mitzuzahlen», sagt Häseli und Müller ergänzt: «Für uns ist es zentral, dass das Schulgeld nicht höher ist als in Frick.» Auch Brem hält eine Kostenbeteiligung für ein No-Go. «Aus Sicht des Gemeinderates ist eine Beteiligung an den Mehrkosten nicht möglich, denn wir sind finanziell am Anschlag.» Brem schränkt indes ein: «Das letzte Wort hätte der Souverän.» Denn wenn Gipf-Oberfrick die Kosten auf das Schulgeld abwälzen würde, gäbe es für die drei Talgemeinden nur zwei Alternativen: mitzahlen oder den Regos-Vertrag kündigen.

Letzteres will keine der drei Gemeinden, denn mit der Schule und ihrem Angebot sind sie zufrieden. Nur eben: «Schlussendlich sind es die Finanzen, die zählen.» Mit anderen Worten: Solange das Schulgeld nicht höher liegt als in Frick, ist für die Talgemeinden alles in Ordnung. Steigt es aber stark an, «müssen wir einen Austritt zumindest ins Auge fassen», sagt Müller.

Wenn eine der drei Talgemeinden austritt, darin sind sich die Ammänner einig, ist die eigenständige Oberstufe in Gipf-Oberfrick Geschichte. Müller ist zudem skeptisch, ob Frick überhaupt mitspielen würde, ob die Gemeinde die Schüler über den Kopf von Gipf-Oberfrick hinweg aufnehmen würde.

Freude über eigene Oberstufe

Während Roger Fricker darauf baut, dass eine weitere Gemeinde gefunden wird, «damit das Thema für mindestens zehn Jahre vom Tisch ist», bedauert Brem, dass die «zukunftsweisende und stabile Lösung» einer gemeinsamen Oberstufe, die nun auf ebendiesem Tisch lag, nicht umgesetzt wurde.

Aus Gesprächen mit Eltern in Gipf-Oberfrick weiss die az: Viele freuen sich, dass die Oberstufe eigenständig bleibt. Sie schätzen die Überschaubarkeit und Pädagogik der Schule. Für eine Mutter birgt der Umstand, dass die Schule um jeden Schüler froh ist, zumindest auch die Gefahr, «dass man die Kinder so eher in Gipf-Oberfrick behält, statt sie nach Frick in die Bez zu schicken».