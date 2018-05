Ein Wrackteil liegt einige Meter von der Unfallstelle entfernt. Das motorisierte Kleinflugzeug ist kopfüber gelandet. "Das Flugzeug gehört zur Luftsportgruppe Südwest und ist am Flugplatz Herten gestartet", so Siegfried Osswald, Revierleiter von Rheinfelden.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Pilot, der gemeinsam mit einem Begleiter in der Maschine saß, kurz nach dem Start gegen 14.30 Uhr an Höhe. Ob er eine der über die Autobahn verlaufenden Stromleitungen touchiert hat, ist noch unklar. "Er prallte dann wohl gegen einen Baum und landete auf dem Feld", so Osswald weiter. Die Unfallstelle befindet sich rund 30 Meter östlich der A861, Anschlussstelle Mitte-Rheinfelden.

Die beiden Verletzten konnten rund 45 Minuten nach dem Unfall geborgen und in die umliegenden Notaufnahmen gebracht werden. Der Pilot zog sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. "Der Begleiter hat wohl nur leichtere Verletzungen", so Oßwald. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Die Absturzstelle ist nahe des Flugplatz Herten: