Stadtammann Herbert Weiss kann dies nicht nachvollziehen. «Eine Versicherung für den Hausrat abzuschliessen, liegt in der Verantwortung des Besitzers. Zudem hat die Stadt allen eine Ersthilfeunterstützung zur Verfügung gestellt.» Auch seien mit der Betreuung durch das Sozialamt weitere Massnahmen angeboten worden. Zu der Ersthilfeunterstützung der Stadt gehörte auch, dass man die Zivilschutzanlage zur Übernachtung bereitstellte. Während nach dem Brand die Mehrheit der Bewohner bei Bekannten untergekommen ist, haben drei die Nacht in der Zivilschutzanlage verbracht.

Finanzielle Unterstützung

«Am Tag nach dem Brand haben wir einigen der Opfer eine finanzielle Notüberbrückung gegeben, damit diese sich notwendige Sachen wie Nahrung und Kleidung kaufen konnten», sagt Tamara Hochuli, Co-Leiterin der Sozialdienste Laufenburg-Stein. Insgesamt musste die Institution vier Brandopfern bei der Wohnungssuche helfen. Während ein Paar bereits eine Wohnung in Stein beziehen konnte, sind zwei weitere Einzelpersonen provisorisch in einem Bed and Breakfast sowie einer Notunterkunft untergebracht. «Für diese Personen sind wir gerade dabei, eine Anschlusslösung zu suchen», sagt Hochuli.

Was wird aus der Brandruine?

Was nun aus dem ehemaligen Hotel Schützen werden soll, dazu kann der Besitzer der Liegenschaft, die Nahro AG, bislang noch keine Auskunft geben. Um dies zu beraten, trifft sie sich demnächst zu einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung.

Eine Korrespondenz mit der Stadt nach dem Grossbrand fand jedoch bereits statt. «Gemäss bisheriger Information plant der Eigentümer, die Liegenschaft leicht zu sanieren», so Stadtammann Herbert Weiss, der die Bauverwaltung beauftragt hat, die Gespräche mit der Nahro AG zur Zukunft des ehemaligen Hotel Schützen aufzunehmen. «Wir sind zwar leider nicht Eigentümer, wünschen uns aber eine Totalsanierung mit modernen und zeitgemässen Wohnungen», sagt Weiss.

Bereits am Morgen nach der Tat starteten die Brandermittlungen der Polizei. Laut Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, liegen die Ergebnisse der Brandermittlungen noch nicht vor. Auch der mutmassliche Täter, ein 24-jähriger Sozialhilfeempfänger, der in der Liegenschaft gewohnt hat und derzeit in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet nach wie vor den Tatvorwurf. Kommt es zum Prozess gegen ihn, muss er bei einem Schuldspruch für die Straftat der qualifizierten Brandstiftung mit einer Mindeststrafe von drei Jahren rechnen.