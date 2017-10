«Schminke ist dieses Jahr ein riesiges Thema», sagt Marcel Amsler, Geschäftsführer der Spielwarenkette Amsler mit Filialen unter anderem in Möhlin und Eiken. Der heutige 31. Oktober, also Halloween, sorgt in den Geschäften in der Region für Betrieb – und eben: Viele setzen dabei auf Schminke. Das bestätigen auch andere Händler. «Kunstblut verkaufen wir derzeit kanisterweise», sagt etwa Stefano Papini, Geschäftsführer vom «World of Party»-Shop in Zunzgen.

Wunden und Narben

Der Grund dafür liegt in den Verkleidungen, die derzeit im Trend sind. Laut den Händlern sind dies bei Erwachsenen – neben den Halloween-Klassikern Hexen und Vampire – vor allem Zombies oder Skelette. Und dazu gehören natürlich auch geschminkte Verletzungen. Häufig über den Ladentisch gehen deshalb einerseits fertige Applikationen; etwa Wunden und Narben zum Aufkleben. Andererseits würden die Kunden immer mehr nach Latexmilch, Modelliermasse und Theater- oder Filmblut fragen. Damit lassen sich grausige Kratz- und Schnittwunden, Verbrennungen, andere Verletzungen oder Narben gestalten. Im Internet finden sich Tausende Anleitungen für die optischen Effekte und «auch das Verkaufspersonal wird häufiger zur Beratung beigezogen», so Papini.

Für die Spielwaren- und Kostümhändler birgt Halloween einige Herausforderungen – gerade wegen seiner Trends. Horrorclowns etwa seien dieses Jahr kaum mehr gefragt, sagt Papini. Hingegen würden Frauen häufig nach einem Kostüm zum «Dia de los Muertos», dem mexikanischen Tag der Toten, fragen.

Griff in die Fasnachtskiste

Die Händler müssen deshalb die Trends im Ausland im Auge haben – denn, was dort «in» ist, kommt früher oder später meist auch in die Schweiz. «Wann und wie stark ist allerdings jeweils nur schwer abzuschätzen und zum Teil von Region zu Region unterschiedlich», sagt Papini. Erste Hinweise gebe der Online-Verkauf.

Erschwerend kommt hinzu, dass Halloween nur ein Tag ist, während die Fasnacht mehrere Tage oder Wochen geht. «Das macht den Bedarf und den entsprechenden Einkauf nur schwer planbar», sagt Sandra Jäger vom Spielwaren-Geschäft Binkert in Frick. Die Händler greifen deshalb im Notfall in die Trick- respektive die Fasnachtskiste: «Gerade Kinder finden hier oft etwas, das ihnen gefällt», sagt Jäger. Auch Amsler nutzt diese Überschneidung. «Wir haben ein grosses Fasnachtssortiment. Da lässt sich oft etwas Geeignetes finden.»