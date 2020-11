Landgasthof Ochsen holt 13 Gault-Millau-Punkte: «Das ist in dieser Zeit ein Aufsteller»

Im Gruppenchat der Mitarbeitenden hat die Nachricht schon für ordentlich Betrieb gesorgt: Der Landgasthof Ochsen in Wölflinswil hat es erneut in den Gourmetführer von «Gault Millau» geschafft, mit 13 Punkten und als einziges Restaurant im ganzen Fricktal. Kommentiert wurde das von den Mitarbeitenden mit vielen glücklichen Smileys und einigen «Daumen hoch»-Symbolen, wie Jörg Lenzin erzählt. Er führt den «Ochsen» gemeinsam mit seiner Frau Judith. «Das ist natürlich eine tolle Nachricht für uns, entsprechend gross ist die Freude bei ­allen», sagt er. «Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das ein Aufsteller und ein grosser Motivationsschub.»

Die «Gault Millau»-Punkte sieht Lenzin derweil nicht als Auszeichnung für ihn als Chef allein, sondern vielmehr für das ganze Team. «Ich alleine brächte die Teller schliesslich nie in der Qualität und in der Zeit zu den Gästen, wie wir das gemeinsam schaffen. Das ist also ein Lob an alle.»

Niemand weiss, wann die Kritiker auftauchen

Derzeit wartet Lenzin gespannt auf die neue Ausgabe des «Gault Millau». Die diesjährige Bewertung hat er noch nicht gelesen. Meistens, sagt er, gehe ihm bei der Lektüre ein Lichtlein auf und er könne den Besuch der Kritiker zuordnen. Denn die «Gault Millau»-Kritiker kommen jeweils unangekündigt und geben sich nicht zu erkennen. Habe jemand einen Schreibblock und einen Kugelschreiber dabei, so sorge das schon mal für etwas Aufregung, sagt Lenzin lachend, betont aber: «Wir geben für jeden einzelnen unserer Gäste unser Bestes – ob er nun ein Gourmet­kritiker ist oder nicht.»

Schliesslich seien die Gäste die wichtigsten Kritiker eines Restaurants. «Wenn es ihnen schmeckt und gefällt, kommen sie wieder zu uns», so Lenzin. Entsprechend freut er sich mindestens genauso über positives Feedback seiner Gäste wie über Punkte im Gourmetführer.