Die Wiedereröffnung rückt näher: Bald steht das auch bei Schweizern beliebte Parkhaus Lohgerbe in Bad Säckingen wieder für den Verkehr zur Verfügung. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke Bad Säckingen erfolgt die Freigabe des Parkhauses für den allgemeinen Verkehr am Freitag, 26. Oktober, um 13 Uhr. Zwar werden in einzelnen Bereichen noch Restarbeiten ausgeführt, eine Nutzung sei jedoch ab November in vollem Umfang möglich.

Seit März laufen die Sanierungsarbeiten im mehrstöckigen Parkhaus. So wurden unter anderem die Fahrbahnen saniert sowie Abdichtungs- und Malerarbeiten erledigt. Auch die Markierungen der Fahrbahnen wurden erweitert, die Barrierefreiheit im gesamten Gebäude verbessert sowie die WC-Anlagen renoviert und modernisiert. Die WC-Anlagen verfügen neu etwa über einen Wickeltisch.

Nach der Sanierung bietet das Parkhaus Lohgerbe insgesamt 318 Parkplätze. Hinzu kommen Behinderten-Parkplätze und Familien-Parkplätze. Neue Beschilderungen sollen ausserdem für eine bessere Orientierung sorgen. Ein neues Farbkonzept bringe eine freundlichere und hellere Gestaltung, heisst es in der Mitteilung. Ferner bieten Überwachungskameras, zusätzliche Beleuchtung und rutschsichere Gehwege mehr Sicherheit. (BAD)