Hat das GZF aber damals auch transparent und ehrlich seine Absichten offengelegt? Leider nein. Seiler liess noch im letzten Herbst die Grossräte des Fricktals im Glauben, beim GZF gelte weiterhin business as usual. Ende März kam dann der Abgang der drei Ärzte in Laufenburg gelegen, um das Problem ruckizucki einer Lösung zuzuführen: Bis Ende Juni – also in 3 Monaten statt der ursprünglich angedachten 12 bis 18 Monate – wollen die GZF-Verantwortlichen nun eine nachhaltige, zukunftsfähige Lösung präsentieren. Bis dann lässt das GZF erneut die Rollläden runter, um in der Dunkelkammer klandestin zu wirken – oder wie Seiler ihre Sprecherin formulieren lässt: Man werde bis Ende Juni «die Zeit für fokussierte inhaltliche Arbeit nutzen und uns – sofern keine neuen Ereignisse aufkommen – auch nicht mehr dazu äussern.»

Das nenne ich peinliches Schattenboxen, das die zuvor manifestierte Gesprächsbereitschaft mit der Öffentlichkeit als scheinheilig entlarvt: Laufenburg wird weiter abgewickelt, der Fokus liegt auf der Bewahrung eines Standortes. Und wenn man ganz böse will, könnte man diese Marschrichtung auch wieder machiavellistisch angehaucht lesen: Den involvierten Verwaltern des GZF – und davon nehme ich das Arzt- und Pflegepersonal ausdrücklich aus – geht es einzig und allein nur um ihren eigenen Vorteil. Dazu ist jedes Mittel recht.

Übrigens: Man kann auch gescheiter werden, das ist ein grosses Glück zwischen Werden und Sterben. Oben erwähnter Hans Widmer, der Onkel von Corine Mauch, die im Zürcher Stadtrat die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit einführte, dieser Hans Widmer ist in seinen alten Tagen in Bestform: In seinem lesenswerten Buch «Das Modell des konsequenten Humanismus» geht es um die alten Fragen der Philosophie: Was kann ich erkennen? Wie soll ich handeln? Was darf ich hoffen?

Ideale Lektüre auch für Verwalter.