Gestern sassen beim McDonald’s-Restaurant in Bad Säckingen Menschen in der Gartenwirtschaft. Sie essen ihre Burger unmittelbar neben den Überresten des Rutschbahn-Turms, den ein Fricktaler Autolenker am Freitag gegen 23 Uhr zerstört hat. Damals war der Aussenbereich – der vorgerückten Stunde und den kühleren Temperaturen sei Dank – beinahe menschenleer. Einzig ein 49-jähriger Mann war auf der Terrasse, er versuchte sich mit einem Sprung zu retten und verletzte sich dabei an der Schulter.

Laut Mathias Albicker, Mediensprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, ist der Mann «auf jeden Fall für mehrere Wochen krankgeschrieben». Der 27-jährige Unfallverursacher habe nach derzeitigem Kenntnisstand keine allzu schweren Verletzungen erlitten, so Albicker weiter.