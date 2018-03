Identische Regelung beim Coop

Die Gewerbler und der Grossverteiler Migros befürchten allerdings, dass die Kunden nach der Einführung der neuen Gebühren abwandern. «Bis zu einem gewissen Grad habe ich Verständnis für die Kritik der Gewerbler», sagt Gassmann. Die «sauberste Lösung» sähe er deshalb in einer «überregionalen Harmonisierung» in dieser Angelegenheit: «Dann wären die Voraussetzungen überall gleich.» Ausserdem gibt er zu bedenken, dass ein Ausweichen nicht immer Sinn macht. «Bei einem Kilometerpreis von 70 Rappen – der vom Touring Club Schweiz (TCS) so eruiert wurde – können die Kunden nicht allzu weit fahren, damit es sich noch lohnt.»

Und: Beim Coop-Megastore in unmittelbarer Nähe des Liebrüti-Zentrums «soll eine identische Regelung eingeführt werden», sagt Gassmann. Der VCS hatte auch hier eine Einwendung gemacht. Der Fall liegt derzeit beim Verwaltungsgericht.

Der VCS erachtet es als «wünschenswert», dass das neue Parkregime an beiden Orten gleichzeitig eingeführt wird. «Die Situation, dass in der Liebrüti bereits das neue Parkregime gilt, während beim Coop-Megastore die Parkplätze noch immer gratis sind, sollte es nicht geben», sagt Gassmann. Immerhin in diesem Punkt sind sich Verband und Gemeinde einig. «Im Sinne der Gleichberechtigung wäre das ein Ziel», sagt Moser. Angesichts des Rechtsverfahrens und des derzeit nicht absehbaren Bauverlaufs beim Domus will sie nichts versprechen, aber: «Früher oder später trifft es alle.»