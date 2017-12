Am Samstag, 16. Dezember, veranstalten mit.dabei-Fricktal und das Sprachpanorama Laufenburg anlässlich des internationalen Tags der Migranten einen gemeinsamen Abend zum Thema Integration. Der Tag wurde im Jahr 2000 von der Uno ins Leben gerufen. Jeweils am 18. Dezember soll das Augenmerk auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für Migranten sowohl in Herkunfts- wie auch in Zielländern gerichtet werden.

Aufhänger für den Abend ist der Film «Neuland» von Anna Thommen aus dem Jahr 2014. Darin werden junge Migrantinnen und Migranten während der zweijährigen Schulzeit in einer Integrationsklasse in Basel auf ihrem Weg begleitet – in einem für sie unbekannten Land mit einer fremden Sprache und Kultur. Den Rahmen um den Film herum bildet eine kurze Einführung von Florence Aggeler, Sprachwissenschafterin und Projektleiterin des Sprachpanoramas, über Sprache und Identität und nach dem Film eine Podiumsdiskussion mit Elisabeth Hesse, Christian Haller, Regina Erhard und Frida Tapia, moderiert von Regula Laux.

Der Film regt dazu an, sich mit der Integration von jungen Menschen auseinanderzusetzen. Bei der Diskussion kommen unterschiedliche Standpunkte im Zusammenhang mit Migration zur Sprache. Auch die Veranstaltungsbesucher haben die Möglichkeit, ihre Position einzubringen. (az)

Der Themenabend findet im Sprachpanorama in Laufenburg (Untere Wasengasse 102) statt und beginnt um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind per Mail an info@mitdabeifricktal.ch oder telefonisch an 062 874 30 95 möglich.