Mindereinnahmen in Millionenhöhe: Coronakrise drückt in Fricktaler Gemeinden auf Steuererträge

In den Gemeinden geht es aktuell um die Wurst – oder besser: um das Budget 2021. Die Budgetierung ist jedes Jahr ein langer Prozess, in dem die prognostizierten Einnahmen mit den Ausgaben in Einklang gebracht werden müssen. Das heisst für die meisten Gemeinden im Fricktal: Abstriche machen, das Wünschbare vom Machbaren trennen, die Investitionen staffeln. Denn nur in wenigen Gemeinden sprudelt die Steuerquelle (fast) unerschöpflich.

In diesem Jahr ist die Erstellung von Budget und Finanzplan noch etwas komplexer, denn als zusätzliche Komponente kommen die Coronakrise und die damit zu erwartenden Steuerausfälle ins Spiel.

Die gute Nachricht vorweg: Für das laufende Jahr rechnen die Gemeinden damit, dass die budgetierten Steuereinnahmen erreicht werden können. Dies zeigt eine Umfrage der AZ unter sechs Gemeinden. Für nächstes Jahr dann fallen die Steuerprognosen unterschiedlich aus, was vor allem mit dem Wachstum der Gemeinde zusammenhängt. Denn wächst eine Gemeinde stark, kann sie die coronabedingten Steuerausfälle zumindest numerisch teilweise oder ganz auffangen.

Dies trifft unter anderem in Stein zu, wo die Gemeinde durch den Bezug des Neubau-Quartiers Neumatt «einen erheblichen Zuzug an neuen Einwohnerinnen und Einwohnern und damit auch von Steuerzahlenden» erwartet, wie Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt.

Wachstum hilft Steuerrückgang aufzufangen

Rheinfelden geht derzeit davon aus, dass die Steuereinnahmen im nächsten Jahr das Niveau der budgetierten Erträge in diesem Jahr «knapp erreichen dürfte», wie Stadtschreiber Roger Erdin sagt. Auch hier hilft das Wachstum. «Der Minderertrag bei den Steuern der juristischen Personen wird voraussichtlich durch den Mehrertrag an Steuern bei den natürlichen Personen wettgemacht», so Erdin. Dies vor allem ­wegen des erwarteten Bevölkerungszuwachses, «der über dem kantonalen Durchschnitt liegen dürfte».