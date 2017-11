Für den 33-Jährigen wäre es wohl besser gekommen, hätte er zuerst die Toilette aufgesucht und sich anschliessend an das Steuer seines SUV gesetzt. Nachdem er seinen Freund vom Bahnhof abholt, um mit ihm nach Bad Säckingen zu fahren, verspürt er ein Ziehen in der Blase. Auf der Suche nach einem stillen Örtchen hat es der Fahrer besonders eilig: Er wird mit 71 Kilometern pro Stunde – nach Abzug der Toleranz – in einer Tempo-30-Zone durch eine Radarkontrolle der Polizei Unteres Fricktal gemessen.

Gestern musste sich der Temposünder wegen besonders krasser Missachtung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit vor dem Bezirksgericht in Rheinfelden verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Davon sechs Monate unbedingt. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dass der Angeklagte durch die besonders krasse Missachtung der Höchstgeschwindigkeit das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen hat.