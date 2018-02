Am Wochenende versprayten Unbekannte die Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Franken. Die Ermittlungen der Kantonspolizei seien noch im Gang, sagte Polizeisprecherin Barbara Breitschmid gestern auf Anfrage. Es werden Zeugen gesucht.

In Rheinfelden komme es regelmässig vor, «dass öffentliche Gebäude, Stadtmobiliar oder Bauwerke im Strassenbau illegal besprayt werden», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. «Wir pflegen diesbezüglich eine Nulltoleranz-Strategie.»

Solche Sachbeschädigungen würden konsequent angezeigt und die Sprayereien würden so schnell wie möglich entfernt. «So steigern wir nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern vor allem auch das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung im öffentlichen Raum», so Erdin.

Der Auftrag, um die Sprayereien vom Wochenende zu beseitigen, sei denn auch bereits erteilt. Insgesamt belaufe sich der jährliche Aufwand für das Entfernen von Sprayereien auf mehrere tausend Franken. Betroffen seien vor allem Strassen- oder Fussgängerunterführungen sowie Brücken, vereinzelt auch die Schulanlage und Kindergärten.

Wirkungsvolle Kameras

Als Massnahme gegen die Sprayer hat Rheinfelden die Unterführungen mit einem Schutzanstrich versehen. Zudem werden öffentliche Schulanlagen wegen Sachbeschädigungen videoüberwacht. Dank der Videoüberwachung sei es wiederholt gelungen, Täter zu überführen, sagt Erdin.

Die gleichen Massnahmen wurden auch in Stein getroffen, wo die Sprayer früher in der Unterführung, die vom Bahnhof ins Dorf führt, «gewütet haben», wie Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt. Mittlerweile würde der Anstrich ein leichtes Abwaschen von Sprayereien ermöglichen. Nötig ist dies kaum. Die Situation habe sich beruhigt, so Roth. «Die installierten Überwachungskameras verfehlen ihre Präventions-Wirkung nicht.»

Auch Laufenburg setzt an verschiedenen Orten – etwa auf dem Schulgelände oder dem Bahnhofareal – auf Video-Überwachung. Letztmals habe es vor drei oder vier Jahren beim Bahnhof nennenswerte Sprayereien gegeben, sagt Gemeindeschreiber Marco Waser. Damals habe die Stadt Strafanzeige eingereicht, die Täter konnten gemäss Waser allerdings nicht eruiert werden.

Erfolgreicher war in dieser Hinsicht im vergangenen Jahr die Gemeinde Frick. Damals kam es zu «einem einzelnen Vorfall», wie Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt. Ansonsten seien Sprayereien in Frick «aktuell kein grosses Thema». Bei besagtem Vorfall konnten Schüler als Urheber der Sprayerei überführt werden.

«Nachdem deren Eltern sich verpflichteten, die Kosten für die Malerarbeiten zu tragen, wurde auf eine Strafanzeige verzichtet», erklärt Widmer. «Ist die Urheberschaft für Sprayereien unbekannt, wird Strafanzeige erstattet.»