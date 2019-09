Dass die Ergebnisse innert so kurzer Zeit vorliegen sollen, liegt daran, dass die Kredite an den nächsten Gemeindeversammlungen den Einwohnern und Ortsbürgern vorgelegt werden sollen. Es gehe auch darum, noch mehr Klarheit zum zukünftigen Betrieb zu erhalten, sagt Schraner. Denn an diesen bezahlen Ortsbürger und Einwohner je 50 Prozent, für den Rest muss der Museumsverein aufkommen. Die Task Force besteht aus mindestens vier Mitgliedern. Sie wird einen externen Berater hinzuziehen, der das Projekt ebenfalls nochmals durchleuchtet.

Geklärt werden in den nächsten Wochen Fragen wie: Was ist bei der Finanzierung der Best Case, was der Worst Case? Oder: Wie wird der Betrieb künftig strukturiert? «Denn mit der Erweiterung spielt das Museum in einer anderen Liga», sagt Schraner. Das müsse sich auch bei der Betriebsführung spiegeln. Sollten die Antworten nicht genügen, soll die Vorlage vertagt werden.

Das Museum wird um 300 Quadratmeter erweitert

Für Burger steht ausser Frage, dass die Task Force auf alle Fragen zufriedenstellende Antworten finden wird. «Das Projekt ist wichtig für Laufenburg», ist er überzeugt. «Es gibt der Stadt einen kulturellen Impuls und hilft, Laufenburg als Tourismusort weiterzuentwickeln.»

Angedacht ist auch, dass im Erdgeschoss des erweiterten Museums das Tourismusbüro untergebracht wird. «Das gäbe uns ganz neue Möglichkeiten bei den Öffnungszeiten», sagt Burger und spricht von einer Win-win-Situation für Museum und Stadt.

Insgesamt soll das Museum um 300 Quadratmeter erweitert und barrierefrei gestaltet werden. Die Um- und Ausbaukosten für das dreistöckige Museum belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf 3,3 Millionen Franken. Knapp 800'000 Franken kommen für die Konzeptionierung einer neuen Dauerausstellung hinzu.

Der Eingangsbereich soll multifunktional eingerichtet werden, sodass er von Schulklassen beidseits des Rheins als Unterrichtsraum, aber auch vom Stadtrat für Empfänge sowie Vereinen und Privaten für Vernissagen oder andere Anlässe genutzt werden kann.