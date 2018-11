Am 25. November geht es in Möhlin einmal mehr um viel. An der Urne entscheiden die Stimmberechtigten über das Referendum zur Zentrumsplanung. Der Abstimmungskampf im Dorf läuft – die AZ beantwortet schon jetzt die sechs wichtigsten Fragen.

1. Um was geht es beim Projekt Zentrumsplanung?

Geplant ist auf dem freien Landstück neben dem Gemeindehaus (Hauptstrasse 32) eine mehrgeschossige Überbauung mit Wohn- und Gewerbeflächen. Dort soll unter anderem auch ein Bistro oder Café einziehen. Unter dem östlichen Bereich der «Allmend» wird eine zweigeschossige Tiefgarage mit insgesamt 124 Parkplätzen entstehen. Auf dem Dach der Tiefgarage soll eine Pergola samt sanitären Anlagen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Überbauung und Tiefgarage werden von privaten Investoren – von der Roland Häsler Immobilien AG sowie der Raiffeisenbank Möhlin – erstellt. Die Gemeinde möchte 54 Parkplätze in der Tiefgarage kaufen. Gegen den Kredit für diesen Kauf richtet sich das Referendum.

2. Wer sind die Befürworter? Wer die Gegner?

Nach dem knappen Ja zum Projekt an der Gemeindeversammlung im Juni ergriffen die Grünen das Referendum und sammelten 1037 gültige Unterschriften. SP, FDP und EVP unterstützen das Referendum. SVP und CVP hingegen haben sich sowohl an der Gemeindeversammlung wie auch in den vergangenen Wochen hinter das Projekt Zentrumsplanung gestellt.

3. Was sind die Argumente?

«Möhlin wird die gewünschte Dorfmitte erhalten, wie dies schon die Zukunftskonferenz forderte.» Das heisst es in einer den Stimmunterlagen beigelegten Stellungnahme des Gemeinderats. SVP und CVP teilen diese Auffassung. SVP-Präsidentin Désirée Stutz etwa spricht von einem «erheblichen Nutzen» für die Gemeinde und einer «Investition in die Zukunft».

Genau diesen Nutzen bezweifeln die Gegner. Wobei Grünen-Präsident Andreas Fischer betont, dass sich «das Referendum nicht gegen das Bauvorhaben der privaten Investoren richtet». Im Möhliner Zentrum rund um das Gemeindehaus aber gäbe es – «abgesehen von wenigen Ausnahmesituationen» – bereits genügend Parkmöglichkeiten. Ausserdem, so das zweite Argument, sei das Projekt finanziell nicht tragbar – gerade angesichts des Schuldenbergs und der hohen anstehenden Investitionen im Bereich Schule, so Fischer.

4. Wird die Nutzung der Allmend durch die Tiefgarage eingeschränkt?

Über der Tiefgarage dürften keine schweren Lasten mehr bewegt werden, argumentieren die Gegner. So könnten zum Beispiel Zirkusse die «Allmend» künftig nicht mehr nutzen. Stimmt nicht, heisst es bei der Gemeinde. Sie hat zwar tatsächlich darauf verzichtet, für die kommenden Jahre Nutzungsbewilligungen an Zirkusse zu erteilen, bis feststeht, was mit der «Allmend» geschehen wird. Die Gemeinde möchte so allerdings lediglich sicherstellen, dass der allfällige Bauplan für die Tiefgarage dereinst nicht angepasst werden muss. Der Flächenbedarf für einen Zirkus hingegen wäre auch mit einer Tiefgarage vorhanden, heisst es. Eine Anpassung wäre nur bei der Zufahrt zur Allmend nötig. Die Zufahrt zur Allmend würde dann nicht mehr über den Parkplatz vom Gemeindehaus, sondern von der Poststrasse/Hauptstrasse her gewährleistet, wie dies bereits heute der Fall ist.

5. Welche Konsequenzen hätte eine Ablehnung des Projekts auf die Zentrumsplanung?

Eines ist klar: Wird das Projekt abgelehnt, kann das Gesamtkonzept nicht 1:1 umgesetzt werden. Es wären verschiedene Anpassungen auch an der geplanten Überbauung nötig. «So müssten unter anderem die Tiefgaragen für die geplante neue Überbauung, die Raiffeisenbank und weiterer möglicher Bauten sowie deren Zufahrten separat erstellt werden, was sich negativ auf den zu erwarteten Verkehrsfluss im Zentrum auswirken würde», sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker.

6. Welche Chancen rechnen sich Befürworter und Gegner an der Urne aus?

Sowohl Andreas Fischer als auch Désirée Stutz bezeichnen den Abstimmungskampf als fair. «Er ist weniger emotional abgelaufen als bei vergangenen Geschäften», so Stutz. «Ich schätze die sachliche Diskussion.» Sie bezeichnet die Chancen der Projekt-Befürworter als «absolut intakt». In den kommenden Tagen soll ein weiteres Flugblatt verteilt werden. Aber auch die Projekt-Gegner sind guten Mutes: «Bringen wir alle, die das Referendum unterschrieben haben, auch an die Urne, sind unsere Chancen gut», sagt Fischer.