Verhehlen kann Rosmarie Heid nicht, dass die Wehmut ein wenig mitschwingen wird, wenn sie am heute Samstagnachmittag das letzte Mal die Türe der Boutique Mikado in Möhlin schliesst. Seit 1984 wurden an der Kanzleistrasse 1 Hemden, Hosen und modische Accessoires an den Mann und die Frau gebracht. Nach 34 Jahren schliesst nun das Geschäft. «Zwei langjährige Mitarbeiterinnen gehen in Pension. Zudem läuft der Laden seit ein paar Jahren nicht mehr richtig gut», sagt Heid. Deswegen sei nun der richtige Zeitpunkt für die Schliessung gekommen.

Heid eröffnete die erste MikadoBoutique im Jahr 1977 in Stein an der Schaffhauserstrasse. Weil ihre damalige Mitarbeiterin aus familiären Gründen ihr Pensum von 30 auf 100 Prozent erhöhen wollte, eröffnete sie in Möhlin eine zweite Boutique in den Räumlichkeiten des Modegeschäfts Claudine, das kurz zuvor schloss. «Das war Glück – wir konnten den Laden so übernehmen, wie er war. Dazu kam, dass meine Mitarbeiterin aus Möhlin kam und in der Region bekannt war. So lief der Laden gleich auf Anhieb», erzählt Heid.

Kaum mehr neue Kunden

Bis ungefähr zur Jahrtausendwende lief die Möhliner Boutique gut. Nach und nach seien jedoch die Stammkunden weniger geworden. Neue Kunden konnte man kaum mehr gewinnen und das Aufkommen des Online-Handels habe den Betrieb des Geschäfts nicht leichter gemacht.

Am Samstag offerieren Heid und das Verkäufer-Team in der Boutique in Möhlin einen Apéro. Die Bekleidung wird am letzten Tag vor der Schliessung zu reduzierten Preisen angeboten. Heid hofft, dass nochmals viele der langjährigen Kunden auf ein «Schwätzchen» vorbeikommen.