Nach dem Grossbrand bei Erne mit 700'000 Franken Sachschaden: Der Mitarbeiter wird freigesprochen

Ein Grossaufgebot von über 100 Feuerwehrkräften kämpfte in der Nacht auf den 1. August gegen die Flammen, die aus einer Lagerhalle der Erne AG Bauunternehmung in Laufenburg loderten. Beim Löschen kam es im Gebäude zu mehreren Explosionen von Druckluftflaschen, was zu einer Ausweitung des Brandes führte. An der Liegenschaft entstand ein Sachschaden von über 700’000 Franken.

Die Brandermittlungen ergaben, dass ein beschädigter Akku die Feuersbrunst auslöste. Am Dienstag musste sich ein Mitarbeiter der Erne AG Bauunternehmung vor dem Bezirksgericht Laufenburg der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst verantworten. Gegen den Strafbefehl hatte er zuvor Einspruch eingelegt.

Staatsanwaltschaft wirft Verletzung der Sorgfaltspflicht vor

Konkret warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass der seine Sorgfaltspflicht verletzt habe. Sie verwies dabei auch auf die Bedienungsanleitung der im Brandkuchen aufgefunden Akkus. In dieser heisst es: «Bei Beschädigung und unsachgemässen Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.»

Die Akkus, die für den Brand ursächlich waren, wurden in grossen Kunststofffässern zwischengelagert. Mit dieser Lagerung, so findet die Staatsanwaltschaft, wurde den Sicherheitshinweisen auf den Akkus sowie der Brandschutzrichtlinie nicht genüge getan. Denn so seien beschädigte Lithiumbatterien und -akkus in Stahlfässern zu lagern. Damit habe der Beschuldigte die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt: