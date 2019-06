Eine Bewohnerin, die sich beim Umlagern mehrfach den Arm bricht, ein Arzt, der keine Patienten mehr vor Ort behandeln will, und die SP Möhlin, welche die angeschlossenen Gemeinden über massive Missstände per Brief informiert: Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin steht in den letzten Monaten unter starkem Beschuss von mehreren Seiten.

Die massive Kritik, die auf das «Stadelbach» einprasselte, zeigt nun Folgen: Judith Dominguez hat ihr Arbeitsverhältnis per Ende September gekündigt. Die 61-Jährige gibt damit nach fast 20 Jahren die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums ab. «Die Vorwürfe, die in den vergangenen Wochen im Raum standen, haben mich sehr belastet», sagt sie im Telefonat mit der AZ. Die Kündigung sei auf eigenen Wunsch nach Gesprächen mit dem Vorstand der Trägerschaft, dem Verein «Wohnen und Alter Möhlin», erfolgt. Dominguez schiebt nach: «Ich gehe auch für einen Neuanfang im Stadelbach.»