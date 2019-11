Nach Schutt am Wegrand: Gemeinderat identifiziert Umweltsünder und lässt Gnade walten

Benjamin Herzog, Gemeinderat in Wölflinswil, staunte nicht schlecht, als er auf seinem Sonntagsspaziergang im Gewerbegebiet Hinterrain am Dorfrand Kies und Backsteine liegen sah. «Rund ein Kubikmeter an Bauschutt lag dort am Wegrand», sagt Herzog, der sich über den Anblick enervierte. «So geht es natürlich nicht, dass man auf Kosten der Natur seinen Abfall beseitigt.»

Auf eine Anzeige gegen unbekannt hat der Gemeinderat jedoch verzichtet. Denn der Umweltsünder konnte unmittelbar ausfindig gemacht werden. «In einem Dorf mit rund 1000 Einwohnern kennt man die Bewohner. Der Verdächtige hat es auch gleich gegenüber einem Mitarbeiter der Gemeinde zugegeben und den Bauschutt dann korrekt entsorgt», so Herzog.

Über das Motiv des Mannes kann Herzog nur spekulieren: «Im Allgemeinen ist es oftmals die Absicht, auf diese Art die Kosten für die legale Entsorgung zu umgehen», sagt Herzog. Bei der Waser AG im nur wenige Kilometer entfernten Hornussen hätte den Übeltäter die legale Entsorgung rund 100 Franken gekostet. Dies ist kein Vergleich mit dem, was auf den Übeltäter im Fall einer Anzeige zugekommen wäre. Gemäss Bundesgesetz über Umweltschutz droht dem Täter neben einer Busse eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.