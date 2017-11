Es werden rund zehn Prozent der Belegschaft von Kaiseraugst entlassen. Ist das ein erstes Warnsignal, dass der Standort in Gefahr ist?

Überhaupt nicht. Es ist ein Strukturwandel und nicht ein: «Wir verabschieden uns von Kaiseraugst».

Was auffällt: Bei Massenentlassungen sind überproportional oft niederqualifizierte Arbeitnehmer betroffen. Wird sich dies weiter akzentuieren?

Dieser Prozess ist in der Schweiz schon seit 20 Jahren im Gang. Tätigkeiten, die nicht anspruchsvoll sind, können leicht in Niedriglohnländer verlagert werden oder werden automatisiert. Die Schweiz ist nun mal ein Hochlohnland und da liegt die Zukunft des Arbeitsmarktes nicht im Niedriglohn-Bereich. Man darf dabei nicht vergessen: Auch das Bildungsniveau der Arbeitnehmer steigt in der Schweiz.

Das hilft den Niedrigqualifizierten wenig. Sie fallen aus dem Raster und finden keine neue Stelle mehr. Worin liegt das?

Die Zahl der Low-Tech-Stellen nimmt schneller ab als die Zahl der schlecht Ausgebildeten. Auch diese gehen stark zurück; die meisten von ihnen sind kurz vor dem Pensionsalter. Derzeit haben wir ein Ungleichgewicht zwischen dem Angebot an niederschwelligen Stellen und der Nachfrage nach denselben.

Was hat dazu geführt, dass die einfachen Stellen drastisch zurückgehen?

Zwei Trends: Erstens die rasante technische Entwicklung, die gerade in den letzten 20 Jahren viele Low-Tech-Stellen gekostet hat. Zweitens die Auslagerung einfacher Arbeiten in Drittweltländer, die mit der Globalisierung möglich wurde. Man kann heute ganze Arbeitsprozesse problemlos auslagern.

Beschleunigt sich diese Entwicklung, weg vom Low-Tech-Bereich, noch weiter?

Die grosse Strukturänderung haben wir hinter uns. Es wird bei aller Automatisation und Auslagerung auch in der Schweiz immer Stellen für niedrig Qualifizierte geben. Einfach deutlich weniger als vor 20 Jahren und auch weniger als heute.

Die Schweiz holte in den 1950er- und 1960er-Jahren viele Ausländer, vorab Italiener, als Arbeitskräfte ins Land. Welchen Einfluss hat diese Migrationsbewegung?

Einen grossen. Noch in den 1990er-Jahren holte die Wirtschaft Niedrigqualifizierte in der Schweiz, weil die Unternehmen die Nachfrage mit Schweizern nicht decken konnten. Dann drehten sich die Bedürfnisse der Wirtschaft, die Arbeitnehmer waren aber da. Viele von ihnen sind inzwischen pensioniert oder werden in den nächsten Jahren ins Pensionsalter kommen.

Ist die nachfolgende Generation für die Anforderungen der Wirtschaft gerüstet?

Ja, der Bildungsstand jeder Generation steigt drastisch. Die heute 40-Jährigen sind bereits deutlich besser gebildet, als es ihre Eltern waren. Und ihre Kinder werden nochmals mit einem viel besseren Bildungsrucksack auf den Arbeitsmarkt kommen.

Fallen schlecht Qualifizierte zwischen Stuhl und Bank?

Man muss die Relationen sehen: Heute haben fünf Prozent der Jungen keine Berufsausbildung. In den 1970er-Jahren besassen 40 bis 50 Prozent keine Ausbildung oder höchstens eine Anlehre. In der Übergangsphase besteht nun eben ein Ungleichgewicht zwischen Stellenangebot und Nachfrage. Das führt dazu, dass die Niedrigqualifizierten seit den 1990er-Jahren klar die höchste Arbeitslosenquote aufweisen. Wir haben aktuell also ein Arbeitslosengefälle nach Bildungsstand. Und das wird immer steiler, die Position der Ungelernten ist immer schwächer.

Braucht es sie dereinst nicht mehr?

Doch. Aber die Zahl der Niedrigqualifizierten wird nochmals deutlich tiefer sein als heute.

Die Unternehmen haben eine soziale Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden. Nehmen die Firmen diese Verantwortung wahr?

Das hängt vom Unternehmen ab. Das Beispiel der Roche zeigt, dass es die Firma tut. Sie nimmt sich zwei Jahre Zeit, um die gut 200 Stellen abzubauen. Bedenkt man, dass das, was verpackt wird, nicht in Kaiseraugst produziert wird, und das Unternehmen somit vor allem einen Kostenfaktor hat, nimmt die Roche ihre Verantwortung meiner Ansicht nach durchaus wahr. Die Mitarbeitenden haben zwei Jahre Zeit, sich umzuorientieren. Vielmehr kann ein Unternehmen nicht machen. Schliesslich sitzen der Unternehmungsleitung auch Aktionäre im Nacken, die eine Rendite sehen wollen.

Das werden die Betroffenen anders beurteilen.

Klar, jeder Einzelfall für sich genommen ist tragisch und unschön. Aber die Wirtschaft richtet sich nicht nach dem Einzelnen aus.

Dient ein solcher Abbau nicht einfach nur der Gewinnmaximierung?

Natürlich gehört Gewinnorientierung dazu. Aber die zwei Jahre, die sich das Unternehmen Zeit lässt, sprechen eine andere Sprache. Die Roche versucht, den Umbau sozial abzufedern. Es ist auch nicht so, dass in Kaiseraugst einfach Abbau betrieben wird; parallel wird die ganze IT der Roche ins Fricktal verlegt. Das bringt viele und höher qualifizierte Arbeitsplätze.

Der Arbeitsmarkt fragt heute Höherqualifizierte nach. Es braucht dabei eine stete Weiterbildung. Gerade Niedrigqualifizierte sind oft aber bildungsfern. Ist das ein Graben, der unüberbrückbar ist?

Wenn wir von Niedrigqualifizierten sprechen, meinen wir Personen, die keine Berufsausbildung oder bestenfalls eine Anlehre haben. Das Problem einer Weiterbildung ist bei diesen Personen, das die Grundausbildung fehlt. Darauf aber baut jede Weiterbildung auf. Wenn man nicht qualifiziert ist, kann man auch nichts umqualifizieren. Den Bildungsstand solcher Personen anzuheben, ist viel zu aufwendig. Eine Lehre dauert drei bis vier Jahre; das kann man nicht in einigen Wochen wettmachen.

Die Pharma ist im Fricktal ein wichtiger Player. Fokussiert man fast zu stark auf diese eine Branche?

Man hat ja keine Wahl. Man kann in der Nordwestschweiz froh sein, dass man eine derart starke Branche mit hohen Wachstumsraten hat. Die Pharma entwickelte sich aus der Herstellung von Farbstoffen heraus. Dann wurde sie zur Chemie- und inzwischen zur reinen Pharmabranche mit starker Spezialisierung, beispielsweise in der Krebsforschung. Die Wandlung ist gigantisch. Wir können froh sein, dass wir eine solch dynamische und anpassungsfähige Branche hier haben.

Das birgt aber ein Klumpenrisiko.

Klar. Es wäre optimaler, wenn man mehrere starke Branchen in der Region hätten. Aber eben: Die Wirtschaft funktioniert nicht mit «wenn» und «hätten». Wir haben in der Nordwestschweiz mit der Roche und der Novartis zwei Weltmarktführer. (Lacht.) Es könnte natürlich noch besser sein, aber ganz viele Regionen wären froh, wenn sie die beiden Firmen bei sich hätten.

Besteht aber nicht gerade im Umstand, dass es zwei Weltfirmen sind, die Gefahr, dass ein Standort – sei es nun Kaiseraugst, Stein oder Basel – mit einem einzigen Federstrich von der Weltkarte der Firma gestrichen wird?

Das kann man nie ausschliessen. Die Mehrheit der Aktionäre wohnt nicht in der Schweiz und hat keine emotionale Bindung an die Nordwestschweiz. Dennoch glaube ich nicht, dass die Standorte hier in Gefahr sind. Denn die Schweiz bietet sehr attraktive Rahmenbedingungen. Wir haben die Personenfreizügigkeit und damit den Rückgriff auf einen riesigen Pool von spezialisierten Arbeitskräften. Die Schweiz gilt zudem als rechtssicher, was für ein Unternehmen zentral ist. Auch deshalb haben in den letzten Jahren viele italienische Unternehmen ihren Sitz ins Tessin verlegt. Zudem hat «made in Switzerland» eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Aber klar: Ein Restrisiko besteht immer.

Gemeinden wie Stein, Sisseln oder Kaiseraugst hängen stark am Pharma-Tropf. Können die Kommunen etwas dagegen tun?

Kaum. Es ist ein Zufall der Geschichte, dass die Unternehmen hier sind. Die Erfolgsgeschichte beruht letztendlich auf geklauten Patenten in der Farbindustrie. In Frankreich waren die Patente so breit definiert, dass die Unternehmen in die Schweiz flüchteten und nach Basel kamen. Das einzige, was eine Gemeinde oder ein Kanton tun kann, ist die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass die Unternehmen gar nicht auf die Idee kommen, einen Standort zu schliessen. Daneben bleibt ihnen dann nur zu hoffen, dass die Unternehmen nie in Schieflage geraten.