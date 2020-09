Nächster Halt: Endstation? Heftige Diskussionen um die Rheintallinie

Einer der vier Postulanten ist Alfons P. Kaufmann, Grossrat aus Wallbach und Fraktionspräsident der CVP. Er nennt vier Gründe, weshalb es die Bahnlinie braucht. Erstens müsse die Region Laufenburg verkehrsmässig besser an den Raum Zürich angebunden werden. Zweitens brauche es die Linie, wenn dereinst das Sisslerfeld erschlossen sei und so mehrere tausend Arbeitsplätze entstünden. «Sonst ist ein Verkehrschaos programmiert.» Drittens sei die Bözberg-Linie ein Nadelöhr. «Wenn etwas an der Strecke ist, müssen alle Züge zwischen Basel und Zürich über Olten fahren.» So habe man eine weitere Ausweichoption. Und viertens sieht Kaufmann einen Vorteil für die geplante Mittelschule im Fricktal – egal, ob nun Stein, Rheinfelden/Möhlin oder Frick den Zuschlag erhält. «Mit der Bahnlinie wird die Kanti auch für Schüler aus dem Zurzibiet attraktiv», ist sich Kaufmann sicher, der das Thema letzte Woche auch im Eurodistrictrat vorgebracht hat. Es gehe darum, koordiniert vorzugehen.

Zeithorizont: 10 bis 15 Jahre

Kaufmann ist zuversichtlich, dass das Bahnprojekt mittelfristig umgesetzt werden kann. «Steter Tropfen höhlt den Stein», sagt er und baut darauf, dass die Fricktaler Grossräte auch diesmal parteiübergreifend zusammenhalten. Er weiss aber auch: «Es wird mehr brauchen als nur den Fricktaler Zusammenhalt.»

Diese Einschätzung teilt auch Partei- und Grossratskollege Werner Müller aus Wittnau. Aber auch er glaubt: «Das Projekt ist gut und hat eine Chance.» Als Zeithorizont für eine Realisierung nennt er 10 bis 15 Jahre. Ihn überzeugt am Projekt, dass es die Region Laufenburg besser an den öffentlichen Verkehr anschliesst und dass dabei die Investitionskosten im Rahmen bleiben.

Hinter der Wiederinbetriebnahme steht auch der Planungsverband Fricktal Regio. Man wolle das Projekt pushen, sagt Präsident Christian Fricker und nennt zwei Hauptgründe. «Die Bahnlinie erschliesst das Fricktal und das Zurzibiet besser.» Das stärkt die Region wirtschaftlich und macht sie als Wohnort attraktiver. Neben diesem wirtschafts- und regionalpolitischen Benefit sieht Fricker auch eine Entlastungsfunktion. «Die Bözberglinie ist stark ausgelastet und die Rheintallinie könnte so eine willkommene Entlastung bieten.»

Das Bahnprojekt befürworten auch alle betroffenen Gemeinden, wie ein gemeinsamer Anlass von Fricktal Regio und Zurzibiet Regio im Januar zeigte. Für Fricker ist deshalb klar: «Wir bleiben am Thema dran und wollen hier den Takt angeben.» Damit es die Rheintallinie auch in den Taktfahrplan schafft.