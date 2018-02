Nach der Salmanlandung und der Tschättermusik über die Laufenbrücke ist die Städtlefasnacht offiziell eröffnet worden. Die fünfte Jahreszeit ist damit in vollem Gang.

Auch in anderen Fricktaler Fasnachtshochburgen haben die Fasnächtler nun bis am Aschermittwoch das Sagen. In Kaiseraugst etwa fand die «Zepterübergob» statt und in Rheinfelden wurden die Fasnachtswagen an einer Vernissage präsentiert, ehe die Beizenfasnacht eröffnet wurde.