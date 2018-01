Die Worte waren markant, die Eugen Voronkov, 36, vor den Gemeinderatswahlen in Frick wählte. «Die Entwicklungen in Frick beobachte ich sehr kritisch», schrieb der FDP-Politiker, der allerdings «wild» für den Gemeinderat kandidierte, auf seinem Wahlflyer. «Zu starkes und zu schnelles Wachstum, angespannte Finanzen und eine Infrastruktur an ihren Kapazitätsgrenzen – all diese Probleme machen mir grosse Sorgen.» Der Gemeinderat müsse einen stetigen Dialog mit der Bevölkerung pflegen und die Bevölkerung «mehr in die weitreichenden Entscheide einbeziehen», schrieb er weiter, was der eine oder andere dann doch als Wink mit dem Zaunpfahl gegenüber den amtierenden Gemeinderäten empfand.

Im Wahlkampf setzte sich Voronkov klar gegen Adrian Speckert (SVP) durch und eroberte den frei werdenden Sitz von Baudirektor Thomas Stöckli (FDP). Seit einer Woche ist Voronkov somit Gemeinderat – und kann auf Wachstum, Finanzen und Einbezug der Bevölkerung Einfluss nehmen. Wie will er das tun? Und: Waren die mahnenden Worte nur Wahltaktik? Die AZ hat nachgefragt.

Eugen Voronkov, Sie kritisierten im Vorfeld der Gemeinderatswahlen das zu schnelle Wachstum von Frick und machten dafür auch den Gemeinderat mitverantwortlich. Nun sind Sie selber im Gemeinderat. Sehen Sie nun alles anders?

Eugen Voronkov: Meine Arbeit im Gemeinderat beginnt erst. Ich werde mir jetzt schnell und detailliert einen Überblick über die vergangenen, laufenden und künftigen Projekte verschaffen und mich danach konstruktiv und intensiv im Rat einbringen. Dabei sind mir sowohl Transparenz und Offenheit als auch das Kollegialitätsprinzip sehr wichtig.

Wachstum ist doch per se nicht schlecht. Was stört Sie daran?

Frick ist eine ländliche Gemeinde und soll es auch bleiben. Es braucht ein qualitatives Wachstum, damit die Infrastruktur nicht an ihre Grenzen kommt und der dichte Verkehr nicht weiter zunimmt. Zudem ist ein umfassendes Verkehrskonzept erforderlich, wie der Verkehr in Frick als Zentrumsgemeinde und in der ganzen Region bewältigt werden kann. Zu einem nachhaltigen Wachstum gehört auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region.

Hätte der Gemeinderat das Wachstum drosseln können?

Ich erachte es als wichtig, dass die Gemeinde mit Investoren und Landeigentümern im Gespräch bleibt, um sowohl die Interessen der Gemeinde als auch der Bevölkerung zu vertreten. Letztlich haben auch private Investoren und Eigentümer kein Interesse an einem überhitzten Wohnungsmarkt mit hohen Leerständen oder sinkenden Mietzinsen. Aus meiner Sicht braucht eine Gemeinde Landreserven für die Zukunft.