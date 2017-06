Anno 1985: Der Gemeinderat stellt fest, dass die Anzahl an Betreuungsbedürftigen im Ort stark zugenommen hat und bei mehreren Senioren der Wunsch besteht, in einem Heim in Kaiseraugst ihren Lebensabend zu verbringen. Der Gemeinderat machte Nägel mit Köpfen: Er traktandierte einen Kredit in Höhe von knapp zehn Millionen Franken für den Bau des Altersheims Rinau, das seit 1989 vom Verein für Alterswohnheime Kaiseraugst betrieben wird.

Geht es nach dem Gemeinderat, dann soll der Vertrag mit dem Betreiber aufgelöst werden und das Recht, auf dem Grundstück zu bauen, sowie das Altersheim selbst per 1. Januar 2018 durch eine Schenkung in die Hände der Stiftung Rinau Park übergehen. Neben der Einwohnergemeinde muss auch die Ortsbürgergemeinde als Baurechtsgeberin und Grundeigentümerin dem Schenkungsvertrag zustimmen.

Bettenanzahl ist zu gering

«Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist die heutige Bettenanzahl von 40 zu gering. Es besteht bereits jetzt eine Warteliste», sagt Gemeindepräsidentin Sybille Lüthi. Zwar stehen genügend Baulandreserven zu Verfügung, um das Alters- und Pflegeheim auszubauen und die Bettenanzahl zu erhöhen, jedoch sind dem Verein, der das Altersheim betreibt, rechtlich die Hände gebunden. So haben nur die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde das Recht, auf dem Grundstück zu bauen.

Durch die Gründung und die Schenkung des Baurechts und der Liegenschaft wird dieses rechtliche Problem umgangen. Die Stiftung soll in den nächsten Jahren nicht nur die Bettenanzahl erhöhen, sondern auch auf die veränderten Bedürfnisse der älteren Einwohner eingehen: «Viele Senioren wünschen sich Alternativen zum Altersheim, das in den letzten Jahren mehr und mehr zum Pflegeheim geworden ist. Deshalb sollen durch die Stiftung auch geschäftsnahe Tätigkeiten wie betreutes Wohnen betrieben werden», sagt Lüthi.

Vorzug für Kaiseraugster

In der Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde und der Stiftung Rinau Park wird für die Einwohner und Ortsbürger von Kaiseraugst eine Vorzugsbehandlung festgelegt. So werden diese, falls die Nachfrage das aktuelle Angebot an Betten übersteigt, mit Priorität auf die Warteliste gesetzt.

«Der Verein für Alterswohnheime Kaiseraugst hat für die Neuorganisation des Alter- und Pflegeheims bereits grünes Licht gegeben», sagt Lüthi. Die Gründung der Stiftung soll im September erfolgen. Der Stiftungsrat wird sich aus fünf Mitgliedern zusammensetzen. Davon werden drei Mitglieder vom Verein für Alterswohnheime Kaiseraugst ernannt und je ein Mitglied von der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde. «Damit stellen wir sicher, dass in der Stiftung die Interessen der Gemeinde vertreten werden», sagt Lüthi.