«Wenn nicht noch ein Steuerwunder passiert, drohen in den nächsten Jahren in ländlichen Regionen wie dem Fricktal weitere happige Steuerfussrunden.» Denn eine Gemeinde, die finanziell heute schon am Limit laufe, habe dann nur die Wahl, «noch mehr zu sparen oder die Steuern zu erhöhen». Und sparen sei vielerorts kaum noch möglich – zumal nun die Gemeinden neu die vollen Sozialkosten tragen. «Gerade diese Kosten sind in den letzten Jahren massiv gestiegen und eine Trendwende ist nicht in Sicht», so Riner.

Zwar gibt es mit den Ergänzungsbeiträgen auch nach Ablauf der Übergangsfrist ein Instrument, um Gemeinden, die in finanzielle Not geraten, zu helfen. Dieses Instrument greift aber nur bei Gemeinden, die bereits den Maximalsteuerfuss haben. Aktuell beträgt dieser 125 Prozent. Da jedoch rund 40 Prozent der Aargauer Gemeinden im nächsten Jahr die Steuern erhöhen wollen, wird der Höchstsatz steigen (er wird anhand des kantonalen Mittels berechnet). Und mit ihm wird der Steuerfuss in jenen Gemeinden steigen, die auf die Ergänzungsbeiträge angewiesen sind. Denn sie müssen am Maximalsteuerfuss kleben, um die Ergänzungsbeiträge zu erhalten.

Beitrag macht 11 Steuerprozente aus

Eine davon ist Wölflinswil. Gemeindeammann Köbi Brem macht sich da keine Illusionen: «Ohne die Ergänzungsbeiträge wird es nicht gehen», sagt er. Bereits für das kommende Jahr muss die Gemeinde den Steuerfuss um 6 auf 125 Prozent erhöhen, um die Finanzen einigermassen im Lot zu halten. Auf den Überbrückungsbeitrag von 181 000 Franken «sind wir angewiesen, damit wir uns nicht allzu stark verschulden müssen», so Brem. Denn 181 000 Franken sind in Wölflinswil rund elf Steuerprozente.

Dass dieser Überbrückungsbeitrag pro Jahr um 25 Prozent zurückgeht und die Ergänzungsbeiträge frühestens ab 2020 greifen, macht Brem schon Sorgen. «Es wird finanziell nochmals enger werden.» Mittelfristig dagegen sieht Brem für sein Dorf einen Silberstreifen am Horizont. Derzeit entstehen am Dorfeingang an die 35 Wohneinheiten. «Das wird uns Steuereinnahmen bringen», so Brem. Er rechnet damit, dass sich die finanzielle Situation im Dorf in den nächsten acht Jahren entspannt.

Auf den Übergangsbeitrag von 153 000 Franken ist man auch in Obermumpf angewiesen. Anders als Wölflinswil will der Gemeinderat die Steuern jetzt aber nicht erhöhen, sondern gibt den Steuerfussabtausch mit dem Kanton weiter. Das heisst: Der Gemeindesteuerfuss soll um drei Prozent sinken. Man habe dies intensiv diskutiert, sagt Gemeindeammann Eva Frei. Im Moment gehe es finanziell und «wir wollen den Steuerfuss ja nicht vorsorglich erhöhen». Man werde die Entwicklung aber genau im Auge behalten, bei Bedarf reagieren und vor allem: «Wir werden auch in Zukunft straff budgetieren.» Dass der Übergangsbeitrag jährlich zurückgeht, mache die Arbeit sicher nicht leichter. «Es ist Geld, das fehlt.» Wie Brem hofft Frei derweil auf eines: auf neue Steuerzahler. Auch in Obermumpf wird aktuell rege gebaut. Frei weiss: Wenn einige gute Steuerzahler zuziehen, löst das nicht alle, aber doch einige Sorgen.