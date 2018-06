Diese Aspekte schienen bei den Anwesenden kaum umstritten. Sie störten sich vielmehr an den weiteren Konsequenzen des neuen Konzepts – den steigenden Kosten für die Nutzer. Während die Eintrittspreise für die Öffentlichkeit gleich bleiben, steigen die Mieten für Schulen, Schwimmschulen und Vereine an. Statt wie bisher bahnenweise wird das Hallenbad künftig nur noch komplett vermietet.

Als erster Votant meldete sich ein langjähriges Mitglied der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Fricktal. Die Kosten würden massiv steigen, das Angebot sei gar in Gefahr, sagte er. «Ich sehe nicht ein, warum hier gespart werden soll und hoffe, dass sich der Gemeinderat das noch einmal gründlich überlegt.» Schaub wies darauf hin, dass die Gemeinde bis dato zwar vonseiten der Eltern, nicht aber vom Verein eine Reklamation erhalten habe – «und das, obwohl wir seit Anfang Jahr mit den Betroffenen in Kontakt stehen.» Die Gemeinde habe der SLRG ausserdem einen Vorschlag unterbreitet für eine Anrechnung der Eintrittskosten der Mitglieder an die Jahresbeiträge. «Aber auch hier haben wir bis heute nichts gehört.»

Konzept ab August in Kraft

Mehrere andere Votanten kritisierten daraufhin ebenfalls die steigenden Kosten oder hinterfragten die Betriebszeiten. Selbst bei den Antworten des Gemeindeammanns wurde deutlich: Das Thema bewegt. So konnte Schaub nicht verhehlen, dass ihn der Vorwurf, das Hallenbad werde schrittweise geschlossen, nervt. Während der Versammlung wurde dies von einer Votantin angetönt. Sie sprach von einer «Abwärtsspirale», in der sich das Hallenbad befinde. «Das ist schlicht falsch. Wir betreiben das Bad und der Steuerzahler akzeptiert dafür jährlich einen Verlust. Das zeigt die unglaubliche Einsatzbereitschaft», so Schaub.

Nach mehr als einer Stunde Diskussion blieb es dabei: Der Gemeinderat wird das Konzept im Juli offiziell publizieren, es tritt im August in Kraft. «Es gibt keine Lösung, mit der alle zufrieden sind», sagte Schaub zum Schluss. «Aber wenn wir die Entflechtung nicht schaffen, können wir das Problem nicht lösen. Deshalb braucht es Kompromisse von allen.»

Biogas-Anlage kann kommen

Im Schatten der Diskussion um das Hallenbad und weit weniger emotional verlief das zweite grosse Geschäft an diesem Abend. Der Gemeinderat beantragte, eine 7830 Quadratmeter grosse Parzelle im Gebiet Grossmatt zu verkaufen. Die Firma Recycling Energie mit Sitz in Niederwil (AG) beabsichtigt, dort für rund 15 Millionen Franken eine Biogas-Anlage zu bauen. Vereinzelte Votanten äusserten Sorgen bezüglich Lärm und Verkehr. Schaub betonte, dass weder Lärm noch Geruchsemissionen zu befürchten seien. Auch sorge der Bau kaum für zusätzlichen Verkehr. Letztlich genehmigten die 82 anwesenden Stimmberechtigten den Verkauf mit grosser Mehrheit.

Gar nicht zur Sprache kam hingegen der eigentlich traktandierte Kredit für eine Begegnungszone im Gebiet Bodenackerstrasse. Der Gemeinderat zog dieses Traktandum vor der Versammlung zurück. An einem Infoanlass dazu habe sich gezeigt, dass es noch offene Fragen gäbe, sagte Schaub. «Wir werden das Konzept überarbeiten und im November wieder traktandieren.»