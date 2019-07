In wenigen Tagen jährt sich der tragische Brand nun zum ersten Mal. Zeitgleich – ab heute Freitag und bis zum 26. August – liegt auf der Bauabteilung der Gemeinde ein Baugesuch des Unternehmens auf. Die Brandruine soll demnach abgerissen und an ihrer Stelle ein Neubau errichtet werden.

Es war eine der grössten Tragödien der letzten Jahre im Fricktal: Mitten in der Nacht auf den Montag, 20. August, letzten Jahres hatte eine langjährige Mitarbeiterin in der Bänderfabrik Spyk in Herznach ein Feuer gelegt, um sich das Leben zu nehmen. Beim Brand wurde ein Grossteil des Bürogebäudes zerstört. Es entstand ein Sachschaden von über zwei Millionen Franken.

Die Bänderfabrik sei nicht gewillt gewesen, auf den stehengebliebenen Gebäudeteilen aufzubauen. «Daher liegen die Kosten des Neubaus höher», so van Spyk. «Dafür kann das neue Gebäude deutlich effizienter und vielseitiger genutzt werden.» Und: Das Einreichen des Baugesuches sei ein weiterer Schritt der Verarbeitung des tragischen Ereignisses vom letzten August.

Die Mitarbeitenden mussten in den letzten Monaten täglich an der Brandruine vorbei zu den Arbeitsplätzen in den provisorisch eingerichteten Bürocontainern. «Für die Mitarbeiter ist es ein Zeichen, dass wir an unsere Zukunft glauben und gewillt sind, in den Standort Herznach zu investieren», sagt van Spyk. Zudem böten neu erstellte Büroräume «sicher mehr Komfort und einen höheren Wohlfühlfaktor als ein Containerbüro». Die Unternehmensleitung sei zuversichtlich, dass die Spyk-Produkte künftig erfolgreich von Herznach aus vertrieben werden können. «Der Neubau wird unsere Firma stärken», ist van Spyk überzeugt.