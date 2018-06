Donnerstagabend vor dem grossen Tag, letzte OK-Sitzung. Das Lauteste, was man neben dem bereits aufgemalten weissen Zielstrich hört, ist das Muhen von Kühen. In der Festhalle sitzen ein Dutzend Mitglieder des VMC Gansingen an längs aufgereihten Festtischen. OK-Sekretärin Iris hat Glacé für alle mitgebracht. Spontanapplaus. Ein Teil davon, sagt Iris nachher, sei wohl auch dafür gewesen, dass sie am Montag noch bis in alle Nacht hinein Schilder laminiert habe.

«Das einzige, das wir nicht beeinflussen können», sagt OK-Präsident Emanuel Hüsler, «ist das Wetter». Vielleicht ahnt er bereits, dass er damit recht behalten sollte – und schiebt hintennach: «Davon lassen wir uns aber nicht zu fest stressen». Die Vorfreude sei riesig, die Stimmung im Dorf gut. Nur zu Hause sei er momentan nicht so viel: «Physisch sowieso nicht. Und meine Frau hat mir schon gesagt, ich dürfe dann auch den Kopf wieder mal mit nach Hause bringen.»

Etwas zu euphorisch

Emanuel Hüsler ist der Hauptverantwortliche, oder, wie er selber mit seinem spitzbübischen Lachen sagt, der «Hauptschuldige» dafür, dass der viertgrösste Radsportanlass der Welt nach 2012 ein zweites Mal in Gansingen Halt macht. Er habe das schon lange im Kopf gehabt, die Tour zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins noch einmal ins Fricktal zu holen. Er meldete das Interesse bei den Tour-Organisatoren schon an, als im Dorf noch alle der Meinung waren, so etwas tue man sich sicher nie mehr an.

Aber schliesslich ist Tourdirektor Olivier Senn ja ein Gansinger und Ehrenmitglied des VMC. Und schliesslich vergingen mit den Monaten die Erinnerungen an die strengen Momente – zurück blieben nur die schönen. Dennoch musste Hüsler viel Überzeugungsarbeit leisten. Im Verein, im Gemeinderat, im Dorf. «Manchmal war ich etwas zu euphorisch. Vielleicht bin ich drum heute OK-Präsi.»