Vier von fünf Schulpflegemitgliedern von Gipf-Oberfrick verzichten nach ihrer einstigen Zusage, an den Gesamterneuerungswahlen im September anzutreten. «Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Gremium und den Lehrern der Oberstufe ist nicht mehr vorhanden», begründet Monica Consoni, Präsidentin der Schulpflege, diesen Entscheid und schiebt nach: «Wir geben ganz bewusst neuen Kräften die Chance, Verantwortung zu übernehmen und den Willen des Volkes umzusetzen.»

Grund für das gestörte Vertrauensverhältnis sind unter anderem die unterschiedlichen Haltungen von Lehrerschaft und Schulpflege hinsichtlich der Oberstufen-Frage. So sprach sich ein Grossteil der Oberstufen-Lehrerschaft gegen den Plan des Gemeinderates aus, die Oberstufe in Gipf-Oberfrick mit jener von Frick zusammenzulegen und die Schulleitung der Nachbargemeinde zu überlassen. Der Antrag des Gemeinderates scheiterte vor knapp zwei Wochen an der Gemeindeversammlung deutlich (die az berichtete).

Der Gemeinderat ist über den Entscheid der vier Schulpflege-Mitglieder enttäuscht: «Sie haben in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet», sagt Gemeindeammann Regine Leutwyler. Sie ist der Auffassung, dass es die Schulpflege nicht verdient habe, dass man aufgrund einer Positionierung in einer Sachfrage ihre ganze Arbeit infrage stellt.

Nun bleibt der Gemeinde noch bis zum 11. August Zeit, vier neue Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen der Schulpflege zu finden. «Das ist eine grosse Herausforderung. Wir hoffen auf die Unterstützung der Parteien», sagt Leutwyler.

Artikel zum Thema: