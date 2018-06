20 Jahre ist es her, als das kantonale Musikfest zum letzten Mal auf Fricktaler Boden – in Möhlin – ausgerichtet wurde. An den beiden Wochenenden vom 22. bis 24. Juni und vom 29. Juni bis zum 1. Juli kehrt das Aargauer Musikfest in das Fricktal zurück: Unter dem Motto «Ohren auf!» findet es in Laufenburg statt. Ziel der Organisatoren, der Stadtmusik Laufenburg und den Musikgesellschaften Kaisten und Sulz ist es, den teilnehmenden Musikvereinen und den Besuchern «ein unvergessliches Fest zu bescheren», schreibt das Organisationskomitee, das von Walter Marbot geleitet wird.

Stolz sind die Organisatoren darauf, dass sie mit 132 angemeldeten Musikvereinen und Tambourengruppen und mit insgesamt über 5000 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung vermelden können. «Es werden 88 Aargauer Vereine sowie 44 Gäste aus den Kantonen Baselland, Baselstadt, Bern, Graubünden, Jura, Luzern, Schwyz, Solothurn, Thurgau und Zürich antreten», teilt OKMitglied Severin Kalt mit und schiebt nach, dass mit der Teilnahme der Stadt- und Feuerwehrmusik aus Badisch-Laufenburg das Teilnehmerfeld gar international wird.

Das erste Wochenende steht im Zeichen der Harmonieformationen und der Tambouren. Die Brass-Band-Wettbewerbe finden am zweiten Wochenende statt. Die Musikvereine spielen jeweils ein Aufgabe- und ein Selbstwahlstück in einem Konzertlokal sowie einen Marsch auf der Paradestrecke. Die Vorträge werden von einer Jury aus Blasmusikexperten bewertet.

Ohrenschmaus in der Stadthalle

Gespielt wird samstags und sonntags in den Konzertlokalen. Diese befinden sich in der Stadthalle, der Turnhalle Burgmatt und der katholischen Kirche. Laut dem OK sind als «besonderer Ohrenschmaus» die Erst- und Höchstklassevereine jeweils am Samstagabend in der Stadthalle zu hören. Die Paradewettbewerbe starten immer vor dem Mittag und am späteren Nachmittag auf der Basler-/Winterthurerstrasse. Zur offiziellen Festeröffnung am Freitag, 22. Juni, wird durch das Ad-hoc-Orchester aus Mitgliedern der organisierenden Musikvereine aus Laufenburg, Kaisten und Sulz der eigens fürs Fest komponierte Marsch «Ohren auf!» uraufgeführt. Die vierteilige Komposition stammt aus der Feder des Laufenburgers Peter Erhard.

Neben den Wettspielen sorgen 25 Musikformationen, die verschiedenste Stilrichtungen pflegen, für Unterhaltung. «So wird von Jazz über Folk, Rock, Pop, Volksmusik bis zu Schlager für jeden Geschmack etwas geboten, sei es auf der Eventbühne, im Bierzelt oder auf dem Festgelände», schreibt das OK.

Am Freitag, 29. Juli, spielen «Mnozil Brass» ihre aktuelle Show «Cirque» in der Stadthalle. Dieses Konzert ist ausverkauft. Das OK weist darauf hin, dass für alle anderen Konzerte keine Reservationen möglich sind, weil diese kostenlos zugänglich sind. Zur Unterhaltung der jüngsten Festbesucher findet am Samstag, 23. Juni, ein musikalischer Workshop mit dem «Foifer und Weggli Trionettli» statt. An allen Festtagen sind Kinderkarussell, Spielbuden sowie eine Spielinsel mit grossem Sandkasten, Töggelikasten und Hüpfburg in Betrieb.

Rund 1000 Arbeitseinsätze

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Insgesamt neun Festbeizen und Streetfood-Stände laden zum Verweilen ein. «Ob lieber klein und gemütlich oder gross mit Partyalarm, ob mit Ausblick auf den Rhein oder im pulsierenden Festzentrum – hier ist für jede Gemütslage etwas zu finden», schreiben die Organisatoren.

Auch Sportbegeisterte kommen neben der Musik nicht zu kurz: In der Schnitzelbrot-Arena werden sämtliche Spiele der Fussball-WM, die während des Festbetriebs stattfinden, auf einem Vier-Meter-LED-Bildschirm übertragen. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag um 1.15 Uhr und 2.15 Uhr verkehrt ein Nachtbus in Richtung Frick und in Richtung Sulz/Mettauertal.

Damit ein reibungsloser Festbetrieb möglich ist, leisten die drei organisierenden Vereine und zahlreiche Helfer etwa 1000 Arbeitseinsätze. Das Budget dieses Grossanlasses beträgt rund eine Million Franken. Die Finanzierung erfolgt zu drei Teilen durch die teilnehmenden Musikvereine, durch Sponsoringbeiträge und durch die Einnahmen der Festwirtschaft. (az)