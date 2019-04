Anfang Woche stellte die AZ die Osterkreationen der Fricktaler Bäckereien und Konditoreien vor – und fragte die Leserinnen und Leser, welcher Osterhase ihnen am besten gefällt. Das Resultat ist deutlich: Der Superman-Hase der Bäckerei Maier in Laufenburg sammelte bis Freitagmittag über 160 Stimmen und damit fast doppelt so viele wie der Zweitplatzierte, der «Wiener Hase» von der Bäckerei und Konditorei Kunz in Frick.

Ebenfalls aufs Podest schaffte es das «Nesthöckerli» von der Bäckerei Weber in Mettauertal mit 78 Stimmen. «Wir freuen uns natürlich, dass der Superman-Hase so gut ankommt», sagt Bäcker und Konditor Gregor Maier. Gute Nachrichten gibt es auch für die Fans: Die Idee für den Hasen entstand spontan in den letzten Wochen – ab sofort ist er auch im Verkauf erhältlich.