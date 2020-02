OSZF-Schulhaus kann verkauft werden

Kaum ein Politikum hat das Fischingertal in den letzten Jahren so bewegt wie die Zukunft des Oberstufenzentrums Fischingertal (OSZF) in Mumpf. Nicht zuletzt wurde dies an den unzähligen Leserbriefen und Informationsveranstaltungen deutlich, in und an denen die Argumente für und gegen einen Verkauf des Schulhauses aufeinandertrafen.

Zur Erinnerung: Die Stiftung MBF und der Schulverband OSZF mit den angeschlossenen Gemeinden Mumpf, Obermumpf, Schupfart und Wallbach auf einen Kaufpreis von 9,3 Millionen Franken für das Oberstufenschulhaus geeinigt. In diesem MBF ab 2021 die Heilpädagogische Schule (HPS) einrichten – diese soll aus einem Zusammenschluss der HPS in Frick und in Rheinfelden entstehen. Gegen das Vorhaben erstreckte sich Wiederstand aus der Bevölkerung der Verbandsgemeinden, der in einem Referendum gegen den Verkauf des Schulhauses mündete.

Heute wurde an der Urne endgültig über die Zukunft des OSZF-Schulhauses samt Turnhalle entschieden: Mit 85 Prozent wurde das Referendum gegen den Verkauf klar abgelehnt. Insgesamt wurde in den vier Verbandsgemeinden 1768 gültige Stimmen abgegeben, was einer Stimmbeteiligung von 49,8 Prozent entspricht.