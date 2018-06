Zeihen: Jahresrechnung wird genehmigt

Die Zeiher Stimmberechtigten – 61 von 793 waren an der Gemeindeversammlung am Freitagabend anwesend – genehmigten die Jahresrechnung 2017. Diese schloss mit einem Aufwandüberschuss von rund 197 000 Franken ab. Damit war das Ergebnis um rund 30 000 Franken besser als im Budget veranschlagt. Im Vorjahr hatte dagegen noch ein Mehrertrag von gut 100 000 Franken resultiert.

Inzwischen ist die Planung des Kindergartenprojektes so weit fortgeschritten, dass die Gemeinde im November über einen Baukredit von gut zwei Millionen Franken abstimmen kann. Weiter hat eine Zustandsanalyse des Gemeindehauses ergeben, dass für dieses ein grosser Sanierungsbedarf besteht. Die Sanierungskosten werden auf rund 1,8 Millionen Franken geschätzt.

Oeschgen: Kindergarten kostete mehr

Die Gemeindeversammlung Oeschgen hatte am Freitagabend eine übersichtliche Traktandenliste abzuarbeiten. Neben einer Einbürgerung standen lediglich zwei Kreditabrechnungen zur Abstimmung. Sowohl beim Ausbau der Binzstrasse als auch beim Neubau des Kindergartens mit Mehrzweckraum wurden die Kredite überschritten – beim Kindergarten um über 140 000 Franken.

Der Gemeinderat begründete dies unter anderem mit diversen kleineren Projektanpassungen, der Elektroverteilung, die separat erstellt werden musste, sowie mit der zusätzlichen Energierückgewinnung in der Küche. Diese sei nicht budgetiert gewesen. Die 76 Anwesenden von total 685 Stimmberechtigten genehmigten die Geschäfte mehrheitlich diskussionslos.

Laufenburg: Nein zur neuen Passerelle?

Die 90 Anwesenden von total 1973 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in Laufenburg zeigten sich diskussionsfreudig – besonders, als es um den Ersatz der bei einem Verkehrsunfall im Herbst 2016 zerstörten Fussgänger-Passerelle über die Winterthurerstrasse ging. Der Stadtrat hatte für dieses Projekt einen Kredit in der Höhe von 310 000 Franken traktandiert. Die Anwesenden lehnten den Ersatz der Passerelle nach einer knapp einstündigen Diskussion zunächst mit 46 Nein- zu 35 Ja-Stimmen ab.

Unter «Verschiedenem» stellte ein Versammlungsteilnehmer dann allerdings einen Rückkommensantrag zum Traktandum. Die Entscheidung zu diesem Antrag fiel erst nach Redaktionsschluss.

Stein: Rheinuferweg wird neu gestaltet

Zwei Verpflichtungskredite standen auf der Traktandenliste der Steiner Gemeindeversammlung vom Freitag. Unter anderem hatte der Souverän – 106 von 1578 Stimmberechtigten waren anwesend – über einen Kredit in Höhe von rund 1,4 Millionen Franken für die Neugestaltung des Rheinuferwegs zu befinden.

Mit dem Kredit soll der Rheinuferweg saniert sowie eine Grillstelle, eine Zolltreppe, ein Aussichtssteg und Terrassen errichtet werden. Der Kreditantrag wurde mit grosser Mehrheit genehmigt. Ebenso genehmigte der Souverän den Verpflichtungskredit in Höhe von 211 000 Franken für den Ringschluss an der Bahnhofstrasse. Auch alle anderen Anträge des Gemeinderates wurden an diesem Abend genehmigt.

Gipf-Oberfrick: Rollhockeyplatz wird eingezäunt

Die Lärmimmissionen, die vom Rollhockeyplatz ausgehen, sorgten an der Gemeindeversammlung gestern Freitag in Gipf-Oberfrick für viel Diskussionsstoff. Nach einer gut einstündigen Diskussion, in der die 2014 vorgenommene Überdachung des Platzes sogar als Fehlkonstruktion bezeichnet wurde, genehmigten die Stimmberechtigten – anwesend waren 109 von 2496 – schliesslich den Antrag des Gemeinderates, die Banden für 72 000 Franken zu ersetzen.

Gleichzeitig stimmten sie auch einem Zusatzantrag der Anwohner zu, der Platz solle eingezäunt werden. Die Einzäunung kostet weitere 20 000 Franken. Sie wurde von den Anwohnern verlangt, weil der überdachte Platz oft bis spätabends als Partyraum genutzt wird.

Herznach: Gemeinde kauft «Herde-Haus»

Die Gemeinde Herznach kann das sogenannte «Herde-Haus» und die dazugehörigen Grundstücke kaufen. An der Gemeindeversammlung am Freitagabend sagten die Stimmberechtigten – 80 von 1041 waren anwesend – Ja zum Kredit in der Höhe von 603 000 Franken. Ein grosser Teil der Grundstücke liegt im Kirchenschutzbezirk und kann derzeit nicht bebaut werden.

Auch ein Umbau des Hauses muss von der kantonalen Denkmalpflege beurteilt werden. Der Gemeinderat betonte allerdings den hohen strategischen Wert der Grundstücke und der Liegenschaft. Sie könnte sich allenfalls für die Zwecke der Wohnbaugenossenschaft Herznach-Ueken eignen. Auch die übrigen Traktanden wurden vom Souverän genehmigt.

Schupfart: Grabesruhe soll verkürzt werden

Der Gemeinderat Schupfart beantragt an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Juni (20.15 Uhr, Mehrzweckhalle) eine Anpassung des Bestattungs- und Friedhofreglements. Die Friedhofskommission habe dieses überarbeitet und an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Das heisst es in der Botschaft zur Versammlung.

Die Grabesruhe wird demnach von bisher 25 Jahren auf 20 Jahre verkürzt. Gleichzeitig werden neu Urnengräber (Plattengrab) angeboten und die Gebühren sind überarbeitet worden. Unter anderem kostet die Beisetzung in einer Urne im Gemeinschaftsgrab für Einheimische neu 1000 Franken (vorher: 1500 Franken). Eine Beisetzung im Plattengrab kostet für Einheimische 500 Franken. Auswärtige haben höhere Kosten zu bezahlen.