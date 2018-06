«Wir wollen schwimmen!» Unter diesem Titel steht die Online-Petition, die Judith Kobler aus Frick am Sonntag auf der Plattform «openpetition.eu» gestartet hat. Die Petition richtet sich an den Sissler Gemeinderat. Anfang Jahr wurde bekannt, dass dieser aus Spargründen ab August ein neues Betriebskonzept für das Hallenbad Sissila einführt. Das operative Defizit des Bades betrage jährlich rund 300'000 Franken und müsse gesenkt werden, sagte der Sissler Gemeindeammann Rainer Schaub damals. Die Nutzungen – Öffentlichkeit, Schulen, Schwimmschulen und Vereine – sollen getrennt werden. Für die Mieter steigen die Mietkosten.

Bereits 128 Unterzeichner

Hier setzt Kobler mit ihrer Petition an. Die Unterzeichner bitten den Gemeinderat Sisseln, das neue Betriebskonzept nochmals zu überarbeiten und die Jugendarbeit «nicht durch massiv höhere Hallenbad-Mieten zu gefährden». Die Eltern der Schwimmschüler der Fricktaler Sektion der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) hätten immer wieder über das neue Konzept und die damit verbundenen Mehrkosten für den Verein diskutiert, sagt sie. Nachdem die SLRG-Mitglieder an ihrer Generalversammlung eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge abgelehnt haben, werde der Verein einen Verlust einfahren, so Kobler. Sie befürchtet für die Zukunft einen Mitgliederverlust. «Als wir nun gesehen haben, dass die Gemeinde Sisseln im letzten Jahr einen Ertragsüberschuss von fast 320'000 Franken gemacht hat, war das die Initialzündung für die Petition», so Kobler. Sie betont, dass das Online-Begehren von Elternseite und nicht vom Verein selber stammt.