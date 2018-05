Ein bekanntes Gesicht

Zimmermann, der 1995 zum Priester geweiht wurde, ist im Pastoralraum Möhlinbach kein Unbekannter. Er hat in den vergangenen Jahren öfters als Aushilfspriester Gottesdienste gestaltet und zweimal die Erstkommunion in Möhlin begleitet. «Ich kann es gut mit Daniel Reidy. Zudem gibt der Pastoralraum Möhlinbach dadurch, dass seine vier Pfarreien alle in dem gleichen Tal liegen, ein relativ homogenes Bild», begründet Zimmermann seine Motivation für die Stelle des leitenden Priesters.

Zimmermann ist gelernter Drogist, studierte Theologie und war von 2003 bis 2013 Pfarrer in der Pfarrei St. Verena in Bad Zurzach. «Ich habe nach dieser Zeit Distanz von der Kirche gebraucht, eine Rückkehr jedoch nie ausgeschlossen», erzählt Zimmermann, der ab 2014 als Redaktor für die Regionalzeitung «Die Botschaft» tätig war. Nachdem Zimmermann in seiner Probezeit als Chefredaktor des Pfarrblattes «Kirche heute» nicht glücklich wurde, weil er «zu sehr an den Schreibtisch gebunden» und «zu wenig in Kontakt mit Menschen» war, entschied er sich wieder für den Kirchen-Dienst und besetzte mehrere vakante Stellen verschiedener Pfarreien. Derzeit ist Zimmermann als Seelsorger in der Pfarrei St. Vinzenz in Pfaffnau LU tätig. «Für mich geht es darum, die Menschen und ihre Bedürfnisse wichtiger zu nehmen als liturgische Ordnungen oder kirchenrechtliche Vorschriften.»