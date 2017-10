Die römisch-katholischen Gläubigen im Seelsorgeverband Wegenstettertal wurden von der Mitteilung überrascht, dass Pfarrer Alexander Pasalidi die Region verlässt, falls er am 5. Dezember an der Kirchgemeindeversammlung in Gstaad zum neuen Pfarrer gewählt wird. Vorgesehen ist, dass Pasalidi den künftigen Pastoralraum Möhlinbach Ende Mai 2018 verlässt. «Dann werde ich meine Französisch- und Englischkenntnisse auffrischen und die Stelle im Berner Oberland am 1. August antreten», so Alexander Pasalidi.

Der Entscheid, die Pfarrei Wegenstetten-Hellikon zu verlassen, fällt dem bald 45-jährigen Seelsorger nicht leicht. «Ich bin vor acht Jahren unglaublich herzlich empfangen worden», sagt er. Und über die Jahre sei ihm stets Offenheit und Wertschätzung entgegengebracht worden. «In den letzten Tagen gab es auch bereits rührende Reaktionen der Gemeindemitglieder», so Pasalidi.

Wechsel vom Bistum erwünscht

Dennoch steht sein Entschluss fest, das Wegenstettertal und den zukünftigen Pastoralraum Möhlinbach, über den die Kirchgemeindeversammlungen von Zuzgen, Zeiningen, Möhlin und Wegenstetten-Hellikon noch dieses Jahr abstimmen, zu verlassen. Pasalidi führt dafür gleich mehrere Gründe an. «Im Bistum Basel sind die Pfarrer und Gemeindeleiter angehalten, nach acht bis zwölf Jahren die Gemeinde zu wechseln», sagt er.

Diese Regelung bestehe schon seit der Amtszeit von Bischof Anton Hänggi (1968-1982) und solle verhindern, dass sich zu grosse Routine oder Abnützungserscheinungen einstellen. Da er sich genau in diesem Zeitraum befinde und der Pfarrei Wegenstetten-Hellikon eine Blutauffrischung guttue, habe er sich in Absprache mit dem Bistum in der Pfarrei Gstaad St. Josef & Lenk-Zweisimmen beworben.

Reizvolle Aufgabe in der Diaspora

Weiter sei die neue Herausforderung im Berner Oberland gut «für die persönliche Entwicklung», so Pasalidi, der seit 17 Jahren Seelsorger und seit 14 Jahren geweihter Priester ist. «Bislang war ich immer in katholischen Stammlanden tätig. Nun reizt es mich, erstmals eine Stelle in einem Gebiet anzutreten, in dem die Katholiken klar in der Minderheit sind.» In der Diaspora werde er, der ein Verfechter der Ökumene sei, eine ganz andere Situation antreffen als bisher. «Dieser Seitenwechsel reizt mich wirklich», sagt Alexander Pasalidi.

Zudem bringe er die Bereitschaft mit, viel unterwegs zu sein. Dies brauche es in der flächenmässig grossen Pfarrei und dem «riesigen» Pastoralraum «Bern Oberland». «Wer mich kennt, weiss, dass ich gerne unterwegs bin», so der Seelsorger.

Unterwegs war er auch im Fricktal oft. Nicht zuletzt in seiner Funktion als Co-Dekan des Fricktals. «Sämtliche Dekanate im Bistum Basel werden ab Sommer 2018 abgeschafft», erklärt Pasalidi. «Diese Ebene gibt es künftig nicht mehr.» Dass diese Aufgabe im kommenden Jahr ohnehin weggefallen wäre, «hat mir den Entscheid, das Fricktal zu verlassen, sicher auch leichter gemacht».

Optimismus bezüglich Nachfolge

Für den künftigen Pastoralraum Möhlinbach ändere sich durch seinen Wegzug kaum etwas, ist Pasalidi überzeugt. Der Pastoralraum stehe künftig unter der Leitung von Daniel Reidy und sei in den vergangenen zwei Jahren gut aufgegleist worden. «Alle Beteiligten arbeiten schon jetzt gut zusammen. Wir sind zwar ein eingespieltes Team. Letztlich geht es aber um die Sache und nicht um Personen.»

Alexander Pasalidi ist optimistisch, dass trotz des Priestermangels bald ein Priester als Nachfolger gefunden wird. «Bischofsvikar Christoph Sterkman steht bereits mit dem künftigen Pastoralraumleiter Daniel Reidy und den Anstellungsbehörden in Kontakt, um eine Lösung zu suchen.»