Die Schweizerische Post krempelt die Zustellung in grossen Teilen des oberen Fricktals um. Die bisher als Garagen genutzten Räume am Standort am Widenplatz in Frick werden ausgebaut. Das ist einem Baugesuch zu entnehmen, das ab kommendem Freitag auf der Gemeindekanzlei öffentlich aufliegt. «Wir haben in diesen Räumlichkeiten die Möglichkeit, eine zentrale Zustellstelle zu realisieren», sagt Mediensprecher Markus Werner.

Das Unternehmen werde «in Frick die Zustellung für verschiedene Ortschaften an einem Standort zusammenführen», sagt Werner weiter. Die Bereitstellung der Sendungen und die Zustellung für die Ortschaften Gipf-Oberfrick, Wittnau, Wölflinswil, Oberhof, Ueken, Herznach, Asp und Densbüren wird demnach künftig ab Frick erfolgen. «Die Zusammenführung hat keine Auswirkungen auf die Qualität der Hauszustellungen in diesen Ortschaften», verspricht Werner.

Neun Kilometer auf dem Roller

Auswirkungen hat die Anpassung allerdings auf den Arbeitsalltag mehrerer Angestellter. Statt wie bisher in den drei Zustellstellen Gipf-Oberfrick, Wölflinswil und Herznach werden sie die Post künftig in Frick abholen. Werner bestätigt: «Die Briefträger treten morgens in Frick ihre Arbeit an, sortieren dort die Post und begeben sich dann auf den Weg in ihre Gemeinden.» Davon betroffen sind 14 Mitarbeitende, an der Zustellstelle in Frick arbeiten demnach künftig 31 Mitarbeitende.

«Die Briefträger werden die Post weiterhin mit den Elektro-Rollern verteilen», sagt Werner. Der Weg vom Zentrum in die jeweiligen Gemeinden – von Frick nach Asp etwa sind es gut neun Kilometer – zählt dabei als Arbeitszeit. Für die Post lohne sich die Umstellung trotzdem, sagt Werner: «Wir möchten unsere Abläufe in der Zustellung aus betriebswirtschaftlicher Sicht optimieren und Synergien vor Ort nutzen.»

Kein Einfluss auf Poststelle-Netz

Die baulichen Massnahmen am Standort in Frick sollen nach der Auflage des Baugesuchs rasch umgesetzt werden. Die Zusammenlegung der Zustellung soll dann auf Oktober erfolgen. Wie viel das Unternehmen in den Umbau am Standort Frick investiert, lässt Werner offen. «Wir kommunizieren dazu keine finanziellen Angaben.»

Hingegen stellt er klar, dass die Umstellung keinen Einfluss auf das Filialnetz der Post habe. «Die Änderung betrifft die Organisation der Zustellung. Sie steht nicht im Zusammenhang mit eventuellen Veränderungen bei Postfilialen in der Region», sagt Werner. In den vergangenen Jahren machten im Fricktal mehrere Poststellen zu – etwa Eiken, Zeiningen und Wegenstetten.

In Herznach fiel der Entscheid Ende März. Die Poststelle im Dorf wird demnach im August durch eine Postagentur im Volg-Laden ersetzt (die AZ berichtete). Dann verbleiben im Fricktal noch zehn Poststellen, wobei auch jene im Mettauertal im Spätsommer in eine Agentur umgewandelt werden soll.