Am Dienstagabend kam es gegen 18 Uhr im Breite-Quartier in Möhlin zu einem Grosseinsatz der Polizei. Dies berichtete eine Augenzeugin Telebasel. "Es fielen Schüsse und alles ist zugesperrt", sagte die Leser-Reporterin zum Fernsehsender. Nach ihrem Bericht riegelten schwer bewaffnete Polizisten das Quartier ab. Ein anderer Augenzeuge berichtet, dass ein älterer, weisshaariger Mann aus einer Wohnung abgeführt wurde. Die Polizisten hätten den Mann zuerst in einer falschen Wohnung gesucht. Der Mann liess sich offenbar ohne Widerstand abführen. "Er hat auf mich einen gelassenen Eindruck gemacht. Etwas angespannt, aber nicht aggressiv", so der Augenzeuge.

Gemeindeammann Fredy Böni bestätigte gegenüber der AZ den Polizeieinsatz. Anders als von den Augenzeugen vermutet, handle es sich nicht um eine Geiselnahme. "Es ist eine polizeiliche Intervention", so Böni. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Mehr wollte der Gemeindeammann nicht sagen und verwies an die Kantonspolizei. Diese stellte laut Telebasel für Mittwoch Informationen in Aussicht. Am Dienstag wollte sich die Kapo nicht äussern. Sie bestätigte lediglich, dass ein Einsatz stattgefunden hat und dieser um 18.30 Uhr beendet war.