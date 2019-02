Die ausgerückte Patrouille der Polizei Oberes Fricktal konnte am silbergrauen Personenwagen des Geschädigten einen Lackschaden, auf einer Höhe von zirka einem Meter ab Boden, feststellen.

Der Fahrzeughalter gab an, dass er in der fraglichen Zeit ein Pferdefuhrwerk in der Nähe gesehen habe.

Bislang bestehen jedoch keine konkreten Hinweise zum Verursacherfahrzeug, teil die Polizei Oberes Fricktal mit.

Personen, welche zum fraglichen Zeitpunkt mit einem Pferdefuhrwerk im Gebiet des Kornbergs unterwegs waren oder Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oberes Fricktal (062 865 11 33) zu melden.

Die Polizeibilder vom Februar 2019: