Guggen-Konzerte, Umzüge, FasnachtsFestmeilen mit Barbetrieb – gerade während des bunten Treibens kann der Grat zwischen «feuchtfröhlich» und «zu tief ins Glas geschaut» schmal sein. Und dort, wo sich alkoholisierte Menschenmengen tummeln, kann die ausgelassene Stimmung schnell kippen und zu Auseinandersetzungen führen.

Nicht so in der kürzlich zu Ende gegangenenen Fasnachtssaison im oberen Fricktal. «Trotz teilweise sehr grossem Publikumsaufmarsch, insbesondere in den Fasnachts-Hochburgen, verliefen die verschiedenen Veranstaltungen ohne nennenswerte Zwischenfälle», schreibt die Regionalpolizei in einer Mitteilung. Und weiter: «Aus polizeilicher Sicht kann bezüglich der Fasnacht 2018 im oberen Fricktal eine positive Bilanz gezogen werden. Bis dato gingen bei der Polizei keine Meldungen gravierender Vorfälle ein.»

Die an den Fasnachtsveranstaltungen eingesetzten Polizei-Patrouillen hatten den Auftrag, Präsenz zu markieren. Dies und der Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an den Veranstaltungen, die kleinere Vorkommnisse direkt vor Ort regelten, dürfte massgeblich dazu beigetragen haben, dass es an der diesjährigen Fasnacht ruhig blieb, so die Regionalpolizei, die festhält, dass alle Veranstalter ihre Verantwortung bezüglich der Sicherheit wahrgenommen haben. Nicht zuletzt sei jedoch das Verhalten der Besucher der Hauptgrund für die friedliche Fasnacht gewesen.

Alkoholisiert am Steuer

Im Rahmen der Patrouillen wurden durch die Polizei Oberes Fricktal auch Kontrollen durchgeführt, um die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen. Dabei musste ein Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen werden, der sein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand lenkte. (az)